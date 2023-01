Pamela Sued habló de su “traumático inicio de año” y la salud de José Guillermo Sued

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El pasado 7 de enero, el comunicador José Guillermo Sued fue sometido a una cirugía en la columna luego de haber sufrido una caída en su casa de Jarabacoa, suceso que su hija, la presentadora de televisión Pamela Sued, definió este miércoles como la razón de un “traumático inicio de año”.

“Hace días que quiero escribirles y expresarles mi sentir entorno a este episodio que cambió mi vida y la de mi entorno familiar”, dijo Pamela al inicio de su publicación en Instagram.

La también actriz confesó que aunque “siempre me he considerado fuerte”, admitió “que en estas últimas semanas he flaqueado, he sentido mucho miedo [como nunca antes]”.

A pesar del sinsabor, la conductora de “Pamela Todo Un Show” contó que ha podido ser optimista, “quedarme con todo lo positivo de este traumático inicio de año” y con el cariño de sus seguidores.

“Me quedo con el regocijo de ver a toda mi familia unida día tras día, me quedo con la fortaleza de mi papá y su buen ánimo para superar esto, me quedo con el inmenso amor y solidaridad de tantos a mi alrededor, me quedo con la fe que crece y se fortalece minuto a minuto, me quedo con los momentos de oración, me quedo con la paz que siento al ver a Dios pendiente de cada detalle”, continuó.

Sobre su padre, Pamela informó que: “Sigue estable, mejorando. Haciendo terapias. Sé que muy pronto lo tendremos en casa”.