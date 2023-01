Jeremy Renner recibe alta médica tras grave accidente

A dos semanas de haber sufrido un accidente cuando el quitanieves con el que intentaba sacar el vehículo de un familiar que estaba atascado en la nieve lo atropelló el pasado 1 de enero, el actor Jeremy Renner informó este martes a través de Twitter que recibió el alta médica y se encuentra en su casa, donde continuará con su tratamiento y espera recuperarse por completo.

“Fuera de mi niebla mental en recuperación, estaba tan emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”, cita el tuit de Renner.

Renner escribió en respuesta a las cuentas de Mayor of Kingstown y Paramount Plus, que anunciaron el estreno de la nueva temporada de su serie “El Jefe de Kingstown”, que se encuentra disponible desde el domingo.

La estrella de Marvel resultó con “trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas”, dijo su publicista a CNN, por lo que fue sometido a dos operaciones y tratado en la unidad de cuidados intensivos.

Una llamada al 911 registró que Renner quedó “completamente aplastado bajo un [vehículo] grande para la nieve” y que tiene “extrema [dificultad] para respirar”. Continúa diciendo que "el lado derecho de su pecho está colapsado, la parte superior del torso está aplastada".

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home ??????