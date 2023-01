Vicente García: "Uno extraña mucho su tierra cuando vive en otro país y eso me hizo más dominicano"

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Aunque no está divorciado de los temas sociopolíticos y problemáticas que afectan a la sociedad dominicana, residir desde hace nueve años en Colombia hizo que Vicente García sea más dominicano. Su sentir y su música están anclados en este puerto materno del Caribe.

“En mi caso irme de Dominicana, más bien fue un cambio que yo entendía en mí mismo de abrazar la carrera con un poco más de responsabilidad, además de abrazar la carrera desde una dominicanidad que tal vez tenía, pero no desarrollé por el tema de uno extrañar mucho su tierra cuando vive en otro país y eso me hizo más dominicano, entonces sí creo que es un poco de uno mismo salir de su zona de confort y tener que tirar para adelante”, comentó ayer en conversación telefónica con reporteros de Listìn Diario.

Esos sentimientos se agigantan cuando sabe que pronto se reencontrará con su tierra y los seguidores que logró sumar desde que inició en el grupo de rock Calor Urbano.

“Yo he tenido la suerte desde que estaba en Calor Urbano, la banda con la que empecé, de contar con mucho apoyo de mi país, con un grupo de seguidores, con gente que desde los conciertos hasta los discos ha sido parte y me ha apoyado. Aunque viva aquí en Colombia, vivo súper presente de todo lo que pasa en Santo Domingo, vivo casi allá, me entero de todo”, afirmó.

Con dos funciones en el Teatro Nacional este 17 y 19 de febrero de su concierto sinfónico junto a la Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por Amaury Sánchez, el cantautor dominicano regresa al país demostrando que sí se puede ser profeta en su tierra.

García se encuentra preparado para ofrecer su música en este tipo de composición en el lugar que lo vio nacer como lo ha hecho en otros países y en la que se hará acompañar sobre el escenario de 71 músicos y su banda.

“Estoy súper emocionado”, expresó. A seguidas agregó: “Contentísimo de llevar este show que ya había hecho en la ciudad de Bogotá hace como tres años, y el año pasado, hace tres o cuatro meses, lo hicimos en Costa Rica y la verdad que han sido conciertos muy especiales. Realmente tengo muchísimas ganas de compartirlo con mi país, con la gente que me conoce desde pequeño, a la gente que me ha visto hacer música desde hace muchísimo tiempo”.

El público podrá disfrutar de temas de los discos “Melodrama” (2011), “A la mar” (2016) y “Candela” (2019), además del EP o mini álbum del año pasado “Camino al sol”, que nació durante la pandemia y varias canciones que no pertenecen a ningún proyecto discográfico como “San Rafael”.

La idea de realizar un show sinfónico en Santo Domingo llegó luego de las dos noches de concierto en el Teatro Popular Mélico Salazar de la capital tica los pasados días 10 y 11 de septiembre junto a la orquesta clásica de esa ciudad.

“Y a partir de esa experiencia que fue tan especial, pensamos que queríamos hacerlo en República Dominicana”, contó.

Lo más llamativo de este concierto, indicó, “es ver las canciones desde otra óptica, canciones a guitarra y voz, verlas interpretadas por treinta, cuarenta personas es algo muy emotivo para mí como compositor. Creo que eso es lo que hace especial este concierto. No es un concierto donde va a ver mucha pantalla ni tecnología, es básicamente valorar la música en vivo y la suerte de poder interpretar mis canciones con estos músicos de talla importante y de renombre”.

Nuevos proyectos

Vicente espera experimentar otros ritmos tropicales. Entre ellos, el son y la salsa.

“Estoy trabajando en mi próximo disco. Estoy trabajando un poco el son y la salsa a ver qué sale de ahí y creo que por ahí voy a meterme en el próximo trabajo”.

Amaury Sánchez

Los arreglos musicales tendrán su mismo contenido rítmico y dinámico solo que en esta oportunidad estarán integrados bajo el marco de una orquesta sinfónica que dará matices y colores a las canciones que el público disfruta de Vicente, refiere Amaury Sánchez.

“Vicente es un artista que ha logrado trascender internacionalmente y hoy es un digno representante de nuestra cultura. Este concierto lo presentó con gran éxito en Colombia y ahora el público dominicano tendrá la oportunidad de disfrutar de su música con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo”, aseguró Amaury Sánchez.