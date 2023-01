Hay mujeres que ni locas devuelven el anillo de compromiso, como estas famosas que se lo han quedado

Melanie Cuevas

Hay mujeres que ni locas devuelven el anillo de compromiso si terminan la relación. Muchas famosas lo saben. Y hasta lo dicen sin pena. Algunas alegan que lo hacen “como recuerdo”.

Belinda, Sofía Vergara, Marjorie de Sousa, Galilea Montijo, Ilithya Manzanilla, Sara Maldonado y Sherlyn González, entre otras, se lo han quedado en algún momento de sus vidas.

El caso más reciente es el del actor de telenovelas Gabriel Soto y la rusa Irina Baeva, que, tras rumores de separación con el mexicano, se le ha visto exhibir la sortija de compromiso en su cuenta de Instagram, creando revuelo entre los fanáticos, ya que, según rumores Soto le ha pedido la joya con la que se comprometieron a finales de 2020.

El romance que inició con la intensidad y polémica propia de una telenovela, parece tener el mismo rumbo para su final, ya que a pesar de que ninguno de los actores se ha expresado al respecto, se cree que la protagonista de “Amor dividido” aun porta la costosa argolla por cuestiones de trabajo y como “esperanza de reconciliación”.

Este pasado fin de semana, Gabriel Soto literalmente corrió para no responder las preguntas de los representantes de medios de comunicación que lo esperaban afuera de una locación en la que estaba grabando, generando todavía más sospechas en torno a su supuesta ruptura con Irina Baeva, pues si bien él no ha querido dar ninguna declaración, la actriz rusa ha negado los rumores y hasta sigue posando con el anillo de compromiso que un día le entregó el actor.

En el caso de la actriz Belinda y el cantante regional mexicano Christian Nodal, quienes finalizaron su relación en 2022, luego de comprometerse en 2021, la española se quedó con el anillo, con el que prometían sellar su amor en el altar, valorado en más de 3 millones de dólares.

Con todo el escándalo que surgió tras la separación luego de jurarse amor eterno y “no terminar nunca”, la ruptura dejo a relucir que no todo era “color de rosa” para la pareja y a pesar de la costosa joya que portaba Belinda en el dedo anular de su mano izquierda, el dinero fue el detonante de la separación.

De si se quedaba o no con el anillo, era la pregunta que le hacían los fanáticos a ambos artistas, en especial a la también cantante, a quien le sugerían vender la sortija para así solucionar sus problemas económicos y evitar pagar impuesto en territorio mexicano por portar la joya de esmeralda por ser considerada como donación, gracias a su alto valor.

Polémica es la que han causado desde su ruptura los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil, quien le pidió matrimonio de manera romántica a la venezolana en 2016 y ha conducido en una historia de terror, Gil confesó en 2017 que a la fecha Marjorie no le había devuelto el anillo.

De las las joyas que le dan sus exparejas y lejos de considerarlo como escandaloso, la actriz colombiana Sofía Vergara lo ve como “divertido”, cuando la gente la ve y recuerda el tiempo desde que se le obsequiaron.

“Cuando te gradúas del colegio o cuando cumples 15 años, siempre te regalan una joya, bien sea tus padres o tus abuelos. Tu novio también te regala joyas, es algo muy común. Todavía tengo todas las piezas que me dieron cuando era más joven. Es muy divertido porque luego la gente los ve y te dice: ‘Dios mío, ¡me acuerdo de cuando te dieron eso hace 30 años!’”, dijo Vergara.

Otro ejemplo es el de la actriz y presentadora Mexicana Galilea Montijo, quien se ha comprometido en más de una ocasión, confesó sin tapujos, no haber devuelto una de las sortijas, por la forma hostil en la que su exprometido se la pidió, por lo que decidió quedarse el anillo y de hecho lo utilizo para realizar una nueva joya.



“Hubo un anillo que no regresé, pero no les voy a decir quién fue el que me lo dio. No era el más pequeño ni el más grande que me habían dado. No lo devolví por la forma que me lo pidió y de hecho lo convertí en un collar”, declaró Montijo.



Otra mexicana en la lista de las que conservan el anillo, es la actriz Sherlyn González, quien finalizó su relación con el periodista Francisco Zea en 2018, y que a pesar de que no lo llevaba puesto, ni lo había convertido en otra joya, esta confesó que era un recuerdo “muy lindo”, que aún conservaba porque tenía “un significado de amor que en algún momento fue muy importante”.



“Entonces, lo tengo como un recuerdo muy lindo de lo que fue la relación y hasta ahí. Ya cuando tenga una hija o algo, ya se lo daré para que se lo den a los novios”, agregó González.



Asimismo, la actriz Sara Maldonado utilizó el anillo que le dio su expareja Billy Rovzar tal ticket de avión y lo vendió y se fue de viaje por Asia: “Lo vendí y me fui a viajar (a Asia), es que de repente, dependiendo del karma del anillo, para que adivinen de quién".



Mientras que la también actriz Ilithya Manzanilla, lejos de vender su anillo e irse de viaje, recibió amenazas de parte de su exnovio colombiano, que la amenazó con difundir fotos intimas de no devolverle la joya.



La actriz optó por denunciar la extorsión ante la Procuraduría Mexicana y aun el caso está en proceso de investigación desde 2018, por lo que aún no se determina el destino de la sortija.