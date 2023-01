Cupido anda flechando y arrodillando gente: siete figuras dominicanas demuestran su amor iniciando el año

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El 2023 solo hizo llegar para que algunos famosos tomaran la decisión de comprometerse en el amor, entregar anillo o revelar nuevas relaciones tras el 2022 dejar decepciones amorosas.

A solo 16 días del calendario, La Materialista, Gabi Desangles, José Guillermo Cortines, La Ross María, Dj Sammy, Tania Báez y Pakolé, entre otros, le dieron un giro a sus vidas para unirlas a la de otra persona o renovar votos matrimoniales.

Durante sus vacaciones en París, Francia, José Guillermo Cortines (Memo) sorprendió a su esposa, Dominique Bonnelly. El actor decidió cumplir con un pendiente que tenía desde hace 16 años: entregar el anillo de compromiso que no le dio a Dominique antes de casarse el 27 de diciembre de 2006, siendo de las parejas más estables de la farándula dominicana.

El galán de telenovelas compartió el momento la tarde del pasado lunes y aclaró que aunque hace un tiempo le dio una sortija a Dominique, “ese no cuenta… Es otra historia que tendría que hacerles”.

“Contacté un fotógrafo local (dije: “Esto hay que inmortalizarlo” y no con mi teléfono) y esta fue su cara cuando me agaché frente a ella y abrí la pequeña cajita roja. Lo más cómico es que, después de reírse, me preguntó si eso me lo habían prestado para la foto Jajajajaja (Productora al fin, pensó que era una posibilidad). El asunto, al final, es que logré sorprenderla e inmortalizar el momento”.

La Materialista

Una de las uniones más comentadas es la de La Materialista. La intérprete de “Las chapas que vibran” inauguró el Año Nuevo revelando su relación con el mánager del exponente urbano El Alfa, Eury Matos.

En una publicación en su Instagram, La Materialista llamó “mi esposo” a Matos, quien había compartido la noche del 24 de diciembre una fotografía junto a sus hijos y a la cantante.

“Valoro el poder acostarme cada noche sabiendo que te tengo a mi lado que desde el día uno nunca nos hemos separado y comenzamos a escribir nuestra propia historia sin importar sin seguir un patrón formándonos el uno para el otro el qué dirán dejando de ser dos para ser solo uno imperfectamente perfectos juntos. Mi amigo, cómplice, mi esposo. Te Amo @eurymatos 22.10.22”.

La revelación amorosa de ambos puso fin a varios meses de rumores sobre el romance. En marzo de 2022, Yameiry Infante Honoret, nombre real de La Materialista, dijo en una entrevista en ‘Alofoke Sin Censura’ haber terminado una relación después de mucho y que deseaba tener hijos pronto.

Gabi Desangles

Luego de ser captada muy cariñosa en la playa y durante un concierto, Gabi Desangles reveló durante su participación en el programa de radio “Esto No Es Radio” que vivía en una nueva relación amorosa.

“Yo no ando escondida porque es una persona soltera, que se encuentra con una mujer soltera y empiezan a vivir la vida, eventualmente nosotros vamos a sitios públicos e iba a salir”, manifestó.

Tras anunciar en abril de 2022 a través de un comunicado que su matrimonio con el productor José Chabebe se encontraba atravesando por una “crisis”, tras contraer nupcias en julio de 2021, la comunicadora confesó que tiene “mucho tiempo” desde que se divorció.

Ross María

Los más recientes fueron La Ross María y Dj Sammy, quienes hace una semana cumplieron un año de noviazgo y el productor musical aprovechó para pedirle matrimonio a la cantante.

La pareja protagonizó la emotiva propuesta de matrimonio en el restaurante Central Gastronómica, en la avenida Tirandentes, Distrito Nacional.

Al ver la sorpresa, la intérprete de “Mi regalo más bonito” rompió en llanto, que también puso sensible a Sammy, quien se arrodilló para ponerle la sortija en el dedo anular de su mano izquierda.

En junio del año pasado, Sammy anunció que su novia había perdido un embarazo tras ofrecer dos conciertos en Europa. El tiempo dirá.

Esta vez, a raíz de una historia de Instagram que publicó La Ross y del compromiso, se comenzó a especular que la rapera se encontraba en estado de gestación.

Pakolé. El cantante Pakolé inició el año en renovación de amor. “Pasando junto a familiares y buenos amigos una noche inolvidable, mi matrimonio con la mujer con la que he pasado gran parte de mi vida”, posteó el merenguero en Instagram, revelando el casamiento. Él se mostró feliz por su matrimonio “con la mujer más bella del mundo, Danna Romero”.

Tania Báez. La presentadora de televisión confesó hace unos días que tiene un “nuevo y espléndido amor”. La mentora de empoderamiento y negocios femeninos no reveló el nombre ni de quién se trata, pero evidencia que se dará una nueva oportunidad en el amor.