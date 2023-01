La comparación de Freddy Beras y Santiago Matías "Alofoke" que Ivonne Beras llama "una atrocidad"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El atrevimiento de comparar al artista inmortal Freddy Beras Goico con el productor radial Santiago Matías (Alofoke) tiene una polémica abierta en la farándula dominicana, en la que la sobrina del fallecido presentador de televisión le parece una atrocidad.

"Freddy Beras se tiene que estar retorciendo en la tumba", dijo Ivonne Beras Goico en una entrevista para la plataforma digital “Las Exclusivas de José Peguero“.

Sobre la comparación agregó: “A mí me parece una atrocidad" y sostuvo que eso ofende y le hiere.

Sobre el tema abundó: "Con todo mi respeto, pero Santiago no es un artista, Santiago no es un compositor, Santiago no es músico, Santiago no es un actor, Santiago no es eso, Santiago es un gran trabajador, un productor de radio que se la ha buscado, no sé, no lo conozco”, comentó Ivonne Beras en una entrevista para la plataforma digital “Las Exclusivas de José Peguero“.

Ivonne explicó que para las comparaciones se debe tener un concepto: "Tú no puedes comparar a Bad Bunny con Beethoven... Hay gente que compara a cualquiera con cualquiera en estos días y no debe ser y por eso yo me lo encuentro una atrocidad y no tengo nada en contra de este señor", "Don Freddy Beras estaria orgulloso en el cielo en ver que anoche logramos superar a Ibai anoche. Su legado sigue vivo en mí".

El debate viene de octubre de 2021 cuando en declaraciones a José Peguero, Frederick Martínez (El Pachá) se atrevió a asegurar que Santiago Matías es el Freddy Beras Goico de este tiempo y que, incluso, será presidente de República Dominicana.

"Ese muchacho es muy valioso, ese muchacho viene de Capotillo, el protagonista de este tiempo se llama Santiago Matías Alofoke", manifestó "El Pachá".

Luego continuó diciendo: "Santiago Matías es el Freddy Beras Goico de este tiempo… y va a ser presidente de este país", sin argumentar los motivos por los que le coloca al lado de una de las figuras más grandes de los medios de comunicación en República Dominicana.

El planteamiento generó una serie de cuestionamientos y muchos lo consideraron una falta de respeto del Pachá comparar a Santiago Matías con Freddy.

Este viernes, "El Pachá" reiteró a Listín Diario su parecer: "Cuando me baso en que es el nuevo Freddy Beras estoy hablando del influencer, del posicionamiento comunicacional, en lo que es la marca Alofoke y en la sintonía que tiene con una población, desde que ese muchacho dice algo hay gente inmediatamente con reacción".

"El Pachá" explicó que lo del nuevo Freddy Beras Goico es "en lo que concierne a la influencia que tienen sus medios de comunicación y que él tiene su impacto comunicacional cuando plantea algo o emite un criterio relacionado con tal o cual tema, a eso es que me refiero".

A seguidas puntualizó: "Es la verdad, es la realidad, quiérase o no hay mucha gente que no ha querido aceptar una nueva generación, hay mucha gente que no ha querido dar paso a una realidad que está ahí".

Santiago Matías se ha referido al debate en su Twitter con las siguientes notas en respuestas a comentarios: "Soy el nuevo Freddy lo quieras o no", "Yo soy marca pais, en muchos paises conocen a RD por Alofoke y no estoy hablando m..., "¿Es un pecado yo querer emular a Freddy?", "Yo tambien estoy involucrado en lo social, politico y soy filósofo", "Ustedes que trabajaron con él no llevan su legado vivo, se recuerdan aveces de él. Yo que no lo conoci lo hago todos los días".