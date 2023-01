El histórico matrimonio en La Vega entre Michael Jackson y Lisa Marie Presley, una primicia de Listín Diario

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Listín Diario dio la primicia mundial de aquella boda histórica en el mundo del entretenimiento entre Michael Jackson y Lisa Marie Presley, ambos ya fallecidos, ella este pasado jueves, a los 54 años de edad, a consecuencia de un infarto cardíaco.

Para aquel entonces Michael Jackson contaba con 35 años y atravesaba por el escándalo de ser acusado de molestar sexualmente a un niño de 13 años. Fue entonces cuando decidió casarse con Lisa Marie Presley, en la ciudad de La Vega, República Dominicana.

La boda fue oficiada por el juez de la Segunda Circunscripción, Hugo Álvarez Pérez, quien reveló que el artista quería casarse en un avión sobrevolando el país, lo cual no procedía según las leyes de esta nación.

Un periodista de la revista Time y National Enquirer tenía suficiente información para revelar la noticia por lo que Álvarez Pérez decidió llamar al LISTÍN DIARIO y revelar que el jueves 26 de mayo de 1994 había realizado las bodas de Michael Jakson y la hija del rey del rock, Elvis Presley.

Corría el final del año 1993 cuando el juez de la Segunda Circunscripción de La Vega, Hugo Álvarez Pérez es contactado por un amigo íntimo, abogado, residente en Miami, del cual nunca ha revelado el nombre, quien lo puso en contacto con los abogados de Michael Jackson, que le propusieron realizar la boda de éste con Lisa Marie Presley.

Es en enero del 1994 cuando Álvarez Pérez, quien fue secretario en la embajada de Alemania (1989), se reúne por primera vez con los abogados del artista en Los Ángeles.

“Allí conocí los abogados de Jackson y la representante de Lisa Marie y me dieron a conocer algunos detalles de la boda que realizaría en mayo”, recordó Hugo Álvarez Pérez, al ser entrevistado por Listín Diario en junio de 2009 por Listín Diario. (Este juez ya falleció):

En el mes de marzo se efectuó en Miami una segunda reunión, en donde se coordinaron todos los detalles del matrimonio y se conocieron las estipulaciones previo al casamiento.

Aún el prominente abogado no tenía la fecha precisa del matrimonio, pero sabía que la boda iba a ser a mediados del mes de mayo.

“Firmé una declaración de confiabilidad en donde se establecía que no podía revelar detalles de la boda. Soy muy respetuoso y muy honesto y me vi en la obligación de dar los detalles porque un periodista norteamericano tenía una copia del acta del matrimonio. Cuando este periodista me contactó me estaba ofreciendo 5 mil pesos por la primicia, a lo que me negué", manifestó.

Luego agregó: "Ya no había forma de guardar el secreto, por lo que decidí llamar al LISTÍN DIARIO y darle la información”.

El abogado aclaró en 2009 que luego se enteró que fue Jakcson quien le reveló a su madre que se había casado de Lisa Marie y es la madre del artista quien le cuenta a Latoya, una de sus hijas, sobre lo sucedido en República Dominicana.

“Es Latoya quien revela la información a la prensa, entonces vienen al país a investigar”, aseguró.

La llegada de Jackson a RD

El 25 de mayo de 1994 el astro del pop Michael Jackson y Lisa Marie Presley junto a sus representantes y abogados llegaron en un avión privado a República Dominicana, por el aeropuerto de La Romana y se hospedaron en una villa de Casa de Campo.

Ese día el juez voló hasta allí para arreglar los últimos detalles y le hizo firmar la declaración jurada conforme a la Ley 659 del Estado Civil.

“Ese día los vi a los dos, a Jackson y Lisa Marie. El abogado me preguntó que si era posible celebrar la boda en un avión, ya que el artista quería casarse sobrevolando el país. Le respondí que era imposible, que las leyes dominicanas no lo estipulaban porque el país tiene circunscripciones diferentes, por eso, la boda había que hacerla en mi juridicción", recordó el juez.

Entonces los abogados le exigieron un lugar privado y con estricta seguridad. Él pensó en la casa de un amigo en la montaña, a lo que se negaron porque querían absoluta discreción. Así que se decidió que el casamiento se realizaría en la casa del juez en la urbanización El Campito, en la ciudad de La Vega.

La impresión

Lo que más impresionó al entonces juez Hugo Álvarez de Michael Jackson fue el color de su piel y su temperamento.

“El color de su piel era de un rosado intenso y tenía el comportamiento de un niño porque no sostenía la mirada. La impresión que me dio fue la de una persona tímida, sobre todo, por su forma de ser. Sostuvimos una corta conversación de unos tres minutos”, dijo.

Según lo conversado el astro del pop le hizo saber que había escuchado que la República Dominicana era una isla muy hermosa, y que por esa razón le hubiera gustado casarse volando la isla en un avión.

“Entre otras cosas me preguntó que si era casado y que si tenía hijos. Le dije que tenía tres niños, entonces me dijo que cuando yo volviera a Los Ángeles contactara a sus abogados para que visitara un rancho que tenía y que le iba a encantar a mis hijos”, rememoró Hugo.

La boda se realizó al día siguiente tal y como se había acordado. El reconocido abogado despachó ese día al per sonal de servicio que trabajaba en su casa y envió a casa de su madre a sus tres hijos. El casamiento se celebró alrededor de las 11:00 de la mañana y sólo duró unos 10 minutos.

Cuando llegaron a la casa dos guardaespaldas se desmontaron y revisaron todas las habitaciones para asegurarse de que no había nadie.

Yo tenía acomodado todo en la sala de mi casa y comencé la ceremonia que se hizo en español, como lo establecen las leyes dominicanas y uno de los abogados iba traduciendo”.

Álvarez Pérez había guardado una champaña para celebrar pero Michael Jackson, Lisa Marie, sus abogados y representantes se fueron apresuradamente de su casa. La boda fue filmada.

Más detalles

Cuando el juez dijo al novio que podía besar a la novia Michael Jackson se extrañó de la petición; entonces, Hugo Álvarez le explicó en inglés que en Dominicana era una tradición que al finalizar la ceremonia los novios se besaran. “Entonces Jackson la besó cerca de la boca”.

Michael Jackson estuvo vestido de negro con un sombrero del mismo color y una correa con tachuelas. Lisa llevaba un vestido corto color bigie y un ramo de flores de igual color.

“También me impresionó su pelo tan negro y brilloso. Ese día no llevaba el flequillo que usaba en la frente cuando cantaba. Jackson llegó con unos lentes oscuros y le pedí que se los quitara, a lo que inmediatamente accedió”, indicó el juez.

Álvarez cobró por la boda 700 pesos, el costo en ese entonces, y recibió un regalo de dos mil dólares de parte de los abogados.

El acta del matrimonio se encuentra con en el número 188 del libro 154, folio 88 de 1994, y registra la unión matrimonial de Michael Joseph Jackson, pasaporte #034643028 con Lisa Marie Presley, pasaporte número 032734072. Firmaron como testigos Eve Darling y Thomas Keough.

Jackson y Presley se casaron en 1994, pero el matrimonio terminó dos años después y estuvo definido por numerosas apariciones en público extrañas, incluyendo un beso inesperado de Jackson durante los Premios MTV a los Videos Musicales y una entrevista conjunta con Diane Sawyer en la que ella defendió a Jackson contra las acusaciones de que había abusado sexualmente de un menor.

Su otro matrimonio famoso duró incluso menos: Nicolas Cage pidió el divorcio después de cuatro meses casados en 2002.

Lisa Marie pasó por cuatro divorcios. Su primera pareja fue Danny Keougj, cuya boda fue en 1988 y se celebró en Marruecos. Este matrimonio duró hasta 1994. El músico formó parte de su banda y la misma cantante lo nombró su “mejor amigo”. Producto de esta relación nacieron Riley Keough en 1989 y Benjamin Storm Keough, en 1992.

De su último matrimonio, que empezó en 2006 y concluyó 10 años después, en 2016, nacieron las mellizas Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood.