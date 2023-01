Populares artistas que a sus despechos le han sacado ventajas

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Han pasado 37 años desde que la puertorriqueña Yolandita Monge irrumpiera con su emblemática canción “Señor del pasado”, con la que desempolvó una vieja relación amorosa que sostuvo con Anthony Ríos, provocando que el fenecido cantautor dominicano le respondiera con el tema “Señora tristeza”.

En 1985, cuando Yolandita colocó en el mercado el disco “Luz de luna”, que contenía el controversial tema, "Señor del pasado", su mánager, esposo y productor, el fenecido Carlos “Topy” Mamery, estaba consciente de que rescatar la historia del antiguo amorío entre Yolandita y Anthony sería un éxito rotundo, traduciéndose en negocio.

Mamery no se equivocó. La canción se convirtió en un hit y hoy es uno de los grandes éxitos de toda la discografía de Yolandita, al punto que tanto en República Dominicana como en Puerto Rico el “dichoso romance” fue un tema que duró años vigente en los medios de comunicación.

En 2011 Yolandita y Anthony decidieron reencontrarse en el escenario para disfrute de su fanaticada y 25 años después grabaron juntos la canción “Oportunidad perdida”, una especie de apología a su finado romance. Además de reimpulsar su cariño, ya como amigos, también esto le generó un buen dinero.

Esta semana un caso de ese tipo se inscribe en la historia del entretenimiento. Shakira talvez calculó que su actual situación sentimental es una mina de millones de dólares para sus bolsillos y por qué no aprovechar el dolor, la humillación, que ha sufrido públicamente al ver al padre de sus hijos, el ex futbolista Gerard Piqué, traicionarla con otra y dejar un mensaje contundente: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, antes de lanzar su más reciente tema “BZRP Music Sessions #53”, que produjo junto al argentino Bizarrap y en el que ataca directamente a Piqué, a su actual novia Clara Chía y a su suegra.

Se podría considerar en la historia de la música un verdadero fenómeno, el que en apenas 20 minutos de haber sido colocado en su canal YouTube alcanzó dos millones de visualizaciones. Y en un día 50 millones. Una canción que nació viral y que incidirá en la manera de promoción de la música en estos tiempos.

Las letras de “BZRP Music Sessions #53” provocaron la reacción de miles de fanáticos y decenas de figuras famosas en América y Europa, quienes opinaron sobre el contenido de estas líricas y “el pleito” entre Shakira y Piqué.

Shakira no le ha temblado el pulso al dejar plasmado en canciones sus genuinos sentimientos que tiene hacia otras personas, así que mientras estuvo de luna de miel con Piqué le escribió “Me enamoré”, luego de su ruptura llegaron “Te felicito”, “Monotonía” y ahora “BZRP Music Sessions #53”. Shakira acostumbra a dedicar canciones a sus parejas. Lo hizo en 2006 con “Antología”, para su primer novio, Oscar Ulloa. Otro de los privilegiado fue el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, a quien le dedicó “¿Dónde están los ladrones?”, en 1998.

Las rupturas amorosas han sido una constante en las canciones de la colombiana Karol G. Muestra de ello es el hit “Tusa” junto a Nicki Mina; “No te deseo el mal”, a dúo con Eladio Carrión; “Mamiii”, junto a Becky G, “200 copas” y “Gatúbela” se supone han sido dedicatorias especiales a su expareja, el puertorriqueño Anuel AA.

Al concluir el romance Karol G estaba dolida y supo canalizar su dolor a través de la música, grabando canciones alusivas a sus sentimientos y posicionándose como una de las intérpretes más famosas de la música urbana.

Mientras que el intérprete del reguetón Anuel AA se exhibía con la exponente urbana, la dominicana Yailín la más Viral, con la que contrajo matrimonio y espera una hija, la cantante colombiana conquistaba el mundo con sus éxitos corta venas y canciones que destilaban dolor, furia y venganza a ritmo de reguetón.

En marzo del año pasado la cantante española Rosalía hizo el lanzamiento de su nuevo álbum “Motomami”, el que contiene varias canciones con supuestas indirectas a su ex pareja C. Tangana, entre ellas “Despechá”, en la que pide que “Dios me libre de volver a tu lao”. La catalana se refugió en sus amigos y para olvidar la ruptura grabó “Mira que fácil te lo voy a decir, esta motomami ya no está pa’ti”.

Taylor Swift y Joe Jonas mantuvieron una corta relación de julio a octubre de 2008, que terminó con una llamada telefónica, según reveló la cantante durante una entrevista con Ellen DeGeneres poco después.

Swift dedicó a su primer amor las canciones “Last Kiss”, “Holy Ground” y “Forever and Always”.

Las celebridades Selena Gómez y Justin Bieber concluyeron su sonado romance en 2017, pero fue dos años después cuando los fanáticos atribuyen que las letras de “Lose you to love me” eran dedicadas a su ex, ya que expone: “En dos meses nos reemplazaste” y “Ahora el capítulo se cierra (…), es hora de despedirse.En 2019 Paulina Rubio lanzó el sencillo “Si supieran”, dedicado a sus exparejas Colate y Gerardo Bazúa. Para ese entonces la mexicana reveló lo vivido después de una historia de amor.

El año pasado la argentina María Becerra lanzó “Ojalá”, una canción que habla del desamor y del karma. Automáticamente, sus fanáticos, por redes sociales, vincularon las letras con la ruptura de la cantante con Rusherking.

“Rolling In The Deep” es una canción de la artista británica Adele para la que se inspiró en un ex novio, el cual nadie conoce, pero que es considerada una de las venganzas más fuertes que jamás se haya escrito.

Adamari López no canta, pero supo muy bien exprimir el fin de su matrimonio con el artista Luis Fonsi. Luego de haber superado un cáncer de mama y recuperar su vida, en 2013 ella lanzó el libro autobiográfico “Viviendo”, en donde revela todo lo sucedido, primero en el noviazgo, proceso del cáncer, la boda y divorcio del intérprete de “Despacito”.

Un tema que laceró al artista fue como la actriz y presentadora de televisión relató la batalla legal por sus embriones con Fonsi y los episodios de infidelidad que confrontó por parte de su compatriota durante su relación.

De Julio Iglesia a Presyler

Cuando iniciando la década de los 80 Julio Iglesias gozaba de su soltería luego de divorciarse en 1978 de su primera esposa, Isabel Preysler, madre de tres de sus hijos, el afamado artista español le dedicó uno de sus éxitos a su expareja.

“¡Hey!” fue una canción para responder a Presyler luego que ésta declarara a la prensa que ella había sido el único amor del artista.

“No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir", es una parte de lo que dice la canción.