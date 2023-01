Shakira y Piqué: del amor a la ruptura en siete canciones

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La historia de amor y desamor de Shakira y Gerard Piqué está registrada en la discografía de la famosa colombiana desde el mismo inicio de la relación. “Hace un par de años me sentía sola, solía pensar que no existía Dios. Pero entonces tú me miraste con tus ojos azules”... La frase pertenece a “23”, una de las canciones que la artista le dedicó en 2014 a su hasta hace siete meses pareja oficial.

La pareja era una de las más importantes del mundo mediático. Más de una década de relación, una vida en común y dos hijos (Milan, de 9 años, y Sasha, de 7). Nada de eso impidió que su historia en común llegue a su fin y su coletazo sentimental se mantiene en el tapete.

La popular cantante ha ido construyendo una historia a través de las canciones que se inspiran (o inspiraron) este fallido romance, sumando ahora al listado "BZRP Music Session #53", una esperada colaboración entre la colombiana y el productor argentino Bizarrap en el que uno de sus tantos mensajes reza: "Perdón que te sal-pique".

"Waka waka"

“Llegas aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo”.

No, la letra de “Waka Waka (Esto es África)” de Shakira no habla de amor. Pero es el inevitable pistoletazo musical de su romance con Gerard Piqué. Era el himno del Mundial 2010, en el que la selección española, con Piqué en la plantilla, resultó vencedora.

Y es que, cuando se conocieron personalmente en el “Rock in Río” previo al Mundial de 2010, el futbolista le dijo: “Mira, voy a ganar este Mundial. Voy a llegar hasta la final sólo para poder verte una vez más”.

Así lo afirmó la cantante en una entrevista para la BBC. Y Piqué, a su manera, lo confirmó en el periódico L’Esportiu: “El primer día le dije que nos encontraríamos en la final”. Algo que se cumplió y cuyo resultado fue que en 2011 la pareja oficializó su relación.

"Me enamoré"

Años después, Shakira escribió “Me Enamoré” (2017), una canción que hablaba de aquellos comienzos y del amor que seguía sintiendo por su novio: “Me enamoré, me ena-na-namoré. Lo vi solito y me lancé, me ena-na-namoré”.

Es más, el tema describía a la perfección algunos de los atributos de Piqué que más gustaban a la cantante: “Mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita”.

Yendo más allá, la letra hablaba de sus planes de futuro y familia: “Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar” y remataba con una declaración apasionada.

"23"

En 2014, Shakira escribió “23” (edad que tenía Piqué cuando conoció a Shakira, que le saca 10 años exactos, ya que ambos nacieron el 2 de febrero con una década de diferencia).

El 23 en la canción ella lo pronuncia en inglés? "twenty three" y forma parte del su álbum homónimo, Shakira.

El tema musical está dedicadó al jugador espapol habla de lo importante que fue conocerlo cuando él apenas tenía 23 años (de all?í el nombre de la canción) y de los cambios radicalmente en su forma de pensar y actuar tras este acontecimiento.

"Después de nacer Milan estoy en el momento más feliz de mi vida, el más completo, 23 se la dediqué a Gerard porque es la edad que él tenía cuando lo conocí… él tenía 23 y yo 33", llegó a comentar ella.

Al final de la canción se puede escuchar la voz de Milan, el hijo de la pareja, diciendo "ma" mientras Shakira sonríe, apareciendo en los créditos del álbum como "el corista más joven del mundo", se lee en la ficha del tema en Wikipedia.

La canción ha sido interpretada muy pocas veces, donde solo ha estado acompañada por una guitarra acústica tocada por Tim Mitchel.

"La bicicleta"

El éxito “La Bicicleta” (2016), que la colombiana grabó junto a su compatriota Carlos Vives, en una de sus estrofas menciona a su entonces amor: "Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona...".

"La bicicleta", de Carlos Vives y Shakira, se llevó en 2016 el Grammy Latino a la mejor canción del año.

El tema está incluido en el decimotercer álbum de estudio de Carlos Vives Vives y el noveno álbum de estudio de Shakira, "El Dorado".

"Te felicito"

En abril, previo a la ruptura oficial, anunciada en junio de 2022, llegó una canción que coincidió con lo que sucedía en la pareja en ese mes: "Te felicito", que va dedicado a su expareja: “Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos: los tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice el tema cuya frase leitmotiv es “te felicito, que bien actúas”.

"Te felicito" retrata a una mujer que se rompió en pedazos por completar a su pareja. “Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso”, se lee en una estrofa.

En la parte del estribillo, la colombiana y Rauw Alejandro cantan a dueto: “No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa. Te queda bien es? show”.

Los análisis los llevaron a "Te felicito" que supusieron iba totalmente dedicado al defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España, por lo que las ventas en plataformas como Spotify se dispararon y se convirtió en uno de los temas más escuchados a nivel mundial.

De acuerdo con los fans, en el video que grabaron Rauw Alejandro y ella, la cantante se lleva dos dedos a la frente y luego estira el brazo. Este mismo gesto lo hace Piqué para celebrar algunos de sus goles. En otro momento, la cantante hace el símbolo de la paz, otro ademán del astro del balompié cuando marca un gol.

"Monotonía"

Después de "Te felicito" llegó otro dardo: "Monotonía", en colaboración con el urbano puertorriqueño Ozuna y que parece toda una declaración a corazón abierto sobre cómo han sido los últimos meses de su relación.

Quien escucha los versos de "Monotonía" oye: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", se supone que en clara alusión a lo que le pasó con Shakira.

Además de textos como "tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú" y "no me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario", dice también a lo largo de la canción.

Luego señala: "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos" o "tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo". Todo para finalmente, como ya dijera el personaje de Kim Catrall en 'Sexo en Nueva York', "que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...".

Por su parte, el videoclip también es toda una declaración de intenciones. En él se ve a Shakira comprando en un supermercado, cuando comienza a saltar todo por los aires, incluyendo su torso, que queda con un gran agujero.

En el visual se le ve recorriendo las calles con su corazón en la mano, para finalmente guardarlo en una pequeña caja que le ofrece el cantante Ozuna, su compañero en el tema.

Una balada con ritmos latinos que tiene más curiosidades. Por ejemplo, la artista ha ocultado varias de sus publicaciones en Instagram, haciendo que este videoclip sea su post 2010. Precisamente el año en el que Shakira y Piqué se conocieron.

Además, se publicó el 19 de octubre (en horario Estados Unidos), justo 12 años después del día del lanzamiento de 'Sale el sol'. El disco en el que conoció a su expareja.

"BZRP Music Session #53"

Ahora llega otro explosivo tema musical, "BZRP Music Session #53", que alimenta esa escalada de directas de la cantante a su expareja y que arrancó con mensajes como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión".

Shakira ya había publicado un adelanto de la letra de la canción en sus redes sociales, "una loba como yo no está pa’ tipos como tú", que no dejó indiferente a nadie y confirmó las suposiciones de que se trataría de un tema cargado de recados para el exfutbolista español Gerard Piqué.

De hecho, la alta expectativa en las redes aumentó después de la filtración de una estrofa de la canción en la que la cantante colombiana dice: "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifiques, mastica y traga (…) Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique".

Otro de los juegos de palabras que incluyó la artista hace referencia a la supuesta nueva pareja de Piqué, Clara Chía: "Tiene nombre de buena persona, clara-mente es igualita que tú"... "Cambiaste un Ferrari por un Twingo" y "yo valgo por dos de 22" fueron otros de los recados de la colombiana.

La cantante también hizo referencia a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14.5 millones de euros.

También quiso recoger en su letra un mensaje de resiliencia dando a entender que se volvió "más dura" después de la ruptura.