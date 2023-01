Shakira, Karol G y Selena Gómez, algunas mujeres muestran su despecho en canciones

Jhangeily Durán

Santo Domingo. RD

Una ruptura, separación o divorcio puede alborotar las emociones de los humanos, en su mayoría las personas atraviesan diferentes etapas luego de romper una relación sentimental.

En el mundo artístico las diferentes facetas post ruptura son sencillas de identificar. Generalmente son las mujeres quienes pensando en sus exparejas, lanzan temas con evidentes muestras de despecho, unas canciones más directas que otras, pero todas con un dolor latente de un amor que ya no está y que en su despedida dejó heridas tan abiertas que se convirtieron en líricas que han vendido millones de discos alrededor del mundo.

Dentro de las mujeres que resurgen empoderadas se enlistan Shakira, Karol G, Nathy Peluso, Rosalía, Taylor Swift, Adele, Gloria Gaynor, Martina Stoessel, Becky G, Maria Becerra, Selena Gómez, Miley Cyrus, Paulina Rubio, entre otras celebridades.

Sin embargo, sin lugar a dudas, Shakira ha liderado en los últimos meses el top de mujeres empoderadas luego de poner fin a su relación con el futbolista Gerard Pique.

Te Felicito

Con este sencillo sucedió exactamente lo mismo que con Loba. Nadie esperaba que fuera una “tiradera” para Piqué, sin embargo, este sencillo no tuvo que esperar el año completo del licántropo para demostrarle al mundo su verdadero significado. Tan solo dos meses después de haber escuchado a Rauw Alejandro con Shakira, la misma colombiana junto al catalán anunciaban su ruptura oficial, confirmando así todo lo que se dijo en dicho reguetón: “Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes, suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito, qué bien actúas”.

Monotonía de Shakira

Sin duda, la dedicatoria más honesta que le ha hecho Shakira a Piqué, que incluso fue motivo de elogios para la colombiana, pues muchos reconocieron que en su letra demuestra que no toda la culpa de la ruptura recae en el catalán y que la monotonía y la falta de chispa en un amor que caducó también son la razón por la cual ya no hubo más relación, todo al son de una bachata que a nadie le gustó, pero que de igual manera sus fanáticos escucharon, pues esta Shakira pocas veces sale a la luz.

Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53

Si con Monotonía Shakira fue sutil, elegante, transparente y solidaria, con esta sesión de Bizarrap fue todo lo contrario, porque acá la colombiana se despachó con toda, sin importarle cuántas cabezas rodaran con cada verso, sin mirar atrás y con la convicción de querer solo venganza, pues en dichas estrofas solo se escuchan sablazos directos a Piqué y a Clara Chía, con nombres propios y bien pronunciados que entre más segundos de canción, más enterrados en el subsuelo quedan, tal como sus fans lo dicen, pues aquí Shakira destapa todas sus cartas, se retira del juego y sale victoriosa, con fama de dolida, pero ¿quién no sale dolido de una relación?

Karol G para Anuel

Se enlistan unas cuatro canciones en las que la colombiana, conocida como Karol G le canta a su ex pareja Anuel AA. Una de ellas es su colaboración con Becky G en el sencillo 'Mamiii'.

Algunas de las frases de la canción que desataron esta teoría son: “Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento” y “que a veces no te cambian por algo mejor. Y ni siquiera por algo más rico”.

Del mismo modo, los fanáticos han asociado las letras de temas como Provenza, Tusa, 200 copas y Gatubela como una indirecta al cantante Boricua.

Gloria Gaynor

La canción 'I Will Survive’ desde hace tiempo se convirtió en la más sonada cuando se trata de empoderamiento y sobre seguir adelante.

Su compañía discográfica de Gloria Gaynor se planteaba no renovarle el contrato y acababa romper con su pareja y sufrir un accidente que casi acaba con su carrera. Por tanto, aquel tema y mensaje eran una señal. La canción relanzó su carrera, se convirtió en uno de los más importantes de su carrera, y en uno de los más cantados en los karaokes.

Selena Gómez a Justin Bieber

La intérprete y el ahora esposo de Hailey Baldwin tuvieron una relación llena de altibajos, la cual llegó a su fin en 2017. Dos años después, en 2019, Selena lanzó la melodía ‘Lose You To Love Me’ que, según sus seguidores, fue un mensaje para Bieber.

En su letra, la exchica Disney menciona frases como “En dos meses nos reemplazaste” y “Ahora el capítulo se cierra (...) es hora de despedirse”.