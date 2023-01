Olga Tañón sufrió parálisis facial cuando tenía 17 años

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La cantante puertorriqueña Olga Tañón reveló a través de una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram que a los 17 años sufrió parálisis facial, por lo que perdió de manera temporal el control de algunos músculos de la cara.

Mientras la maquillaban, Tañón aprovechó para responder a las críticas que le hacen contantemente por no saber maquillar sus cejas, además comparó su evolución luego de la situación con las que han experimentado otros.

"Se me paralizó toda una parte de la cara. No me lo sé hacer (maquillarse las cejas)... Hay gente que a veces dice; ‘oye abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo, porque bien quedé yo. Tengo a mucha gente que conozco, no precisamente amistades, que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible".

La merenguera explicó que haberse sometido a tratamientos estéticos la hizo recuperar el movimiento en su rostro.

"Gracias a las inyecciones de vitamina de B12, que fueron casi 45, una un día sí y un día no, con terapia, con electrodos que me ponían, como ultrasonidos, que me daban un poco de corriente, pude. Pero hay gente que ni lo nota, que me dio una parálisis facial, pero fue fuerte. La comida y, especialmente los líquidos, no los sabía tomar, porque se me caían. No tenía controlado los músculos ni de los ojos ni de la boca".

La intérprete de “Mentiroso” siempre ha sido muy abierta para hablar de sus cambios físicos. En enero de 2022, habló por primera vez de la cirugía bariátrica, que según el periódico La Opinión, se realizó en 2020 cuando llegó a pesar más de 85 kilos.

"Siempre recomiendo bajar por cuenta propia pues sería lo mejor. Pero en mi caso no pude sola y me hice el bypass. Pero nunca puedes dejar de hacer ejercicio aunque estés operada o la vas a perder", escribió.