Oscar de la Hoya solicita el divorcio de la cantante Millie Corretjer 6 años después de su separación

El boxeador retirado Oscar de la Hoya solicitó el pasado viernes el divorcio de su esposa, la cantante puertorriqueña Millie Corretjer, luego de su separación en 2016.

Aunque no se conoce un motivo en específico, TMZ Sports informó que el también cantante estadounidense de origen mexicano enumeró las razones que lo llevaron a tomar la decisión como “diferencias irreconciliables”.

La expareja se conoció en el año 2000 y en poco tiempo comenzaron su noviazgo y contrajeron nupcias un año más tarde.

Antes de su ruptura, procrearon tres hijos, Óscar Gabriel, de 16; Nina, de 14 años; y Victoria de 8.

Desde octubre de 2021, de la Hoya sostiene una relación amorosa con Holly Sanders, una ex golfista profesional, periodista deportiva e influencer.

