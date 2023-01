'M3gan' gana 30,2 millones de dólares mientras que 'Avatar' se mantiene en el número 1

AP

Nueva York

La película de terror de muñecas malvadas de Blumhouse “M3gan” tuvo un comienzo increíble, debutando con 30,2 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio, mientras que “Avatar: The Way of Water” continuó con su taquilla. reinar en el primer puesto.

“M3gan” de Universal Pictures, sobre un compañero robot construido para una niña después de que sus padres mueren en un accidente automovilístico, generó un gran revuelo y memes virales de baile para un debut que superó las expectativas. En el slasher de bajo presupuesto, protagonizado por Allison Williams, Blumhouse y el productor James Wan crearon el primer éxito de Hollywood del nuevo año, probablemente generando una nueva franquicia de terror de alto concepto.

El público le dio a la película PG-13 una "B" CinemaScore, aunque las reseñas (94% nuevas en Rotten Tomatoes) fueron más fuertes para el giro moderno y tecnológico en un thriller tipo "Juego de niños". Agregó $ 10 millones a nivel internacional.

Pero mientras que “M3gan” atrajo al público principalmente en presentaciones en 2D, las pantallas de gran formato continuaron absorbidas por “Avatar: The Way of Water” de James Cameron. La secuela en 3-D de tres horas se mantuvo en el número 1 por cuarta semana consecutiva en los cines de EE. UU. y Canadá con $45 millones en ventas.

El espectáculo de ciencia ficción de Cameron ahora ha superado los $ 500 millones a nivel nacional y $ 1.7 mil millones a nivel mundial. Después de dominar el deslucido corredor vacacional, la secuela de “Avatar” casi iguala el ritmo del original; el “Avatar” de 2009 obtuvo $50,3 millones en su cuarto fin de semana. “The Way of Water” ya se ubica como la séptima película más taquillera de la historia, sin tener en cuenta la inflación, un total particularmente debido a su sólido desempeño en el extranjero. Los 1.200 millones de dólares en ventas internacionales de boletos de la película superan los de cualquier película estrenada desde el comienzo de la pandemia.

“M3gan” fue la única película nueva que se estrenó ampliamente, aunque “A Man Called Otto” de Sony Pictures, protagonizada por Tom Hanks, se proyectó en 637 cines después de estrenarse por primera vez en cuatro cines. La película, una nueva versión de la película sueca "A Man Called Ove", logró una sólida recaudación de $4,2 millones antes de su estreno nacional el viernes.

El tercer lugar fue para “Puss in Boots: The Last Wish”, con 13,1 millones de dólares en su tercera semana de lanzamiento. La secuela animada de Universal Pictures ha recaudado 87,7 millones de dólares en tres semanas, más 109,7 millones de dólares a nivel internacional.

Si bien muchos contendientes a los premios han tenido problemas en los últimos meses en la taquilla, “The Whale” de Darren Aronofsky está demostrando ser una modesta excepción. La película independiente A24 protagonizada por Brendan Fraser ocupó el séptimo lugar en su quinta semana de lanzamiento con $1,5 millones y un total acumulado de $8,6 millones, un buen retorno para una película que costó aproximadamente $3 millones.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Avatar: The Way of Water”, $45 millones.

2. “M3gan”, $30,2 millones.

3. “El gato con botas: El último deseo”, $13,1 millones.

4. “Un hombre llamado Otto”, $4.2 millones.

5. “Black Panther: Wakanda Forever”, $4 millones.

6. “Whitney Houston: Quiero bailar con alguien”, $2.4 millones.

7. “La Ballena”, $1.5 millones.

8. “Babilonia”, $1.4 millones.

9. “Noche Violenta”, $740,000.

10. “El Menú”, $713,000.