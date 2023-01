Gente del entretenimiento con propósitos en 2023

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

A solo nueve días de haber recibido el 2023, ya estos famosos visualizan lo que trae este año consigo para cada uno de ellos.

Desde nuevos proyectos y nuevos integrantes a sus familias es lo que esperan en esta nueva vuelta al Sol, Irving Alberti, Haidy Cruz, Chelsy Bautista, Evelyna Rodríguez, Cheddy García, Aquiles Correa y Frank Perozo.

Entre ellos, algunos admiten que no le quieren dar tanta prioridad al amor, a pesar de tener mucho solteros, pero cobijados por el trabajo y el éxito que les deja cada año.

Irving Alberti

Luego de sus participaciones en “Festecom 2022”, “Hoy no me puedo levantar”, “Me caso con tu ex” y “Líos de familia 2”, Irving Alberti, quien logró “hacer cosas diferentes y no repetirme”, describe como lo mejor de su 2022 el ser parte del elenco de actores de la película “Teacher Mechy”, lista para estrenarse en cines de todo el país el próximo 5 de enero.

En ese sentido, Alberti espera seguir trabajando en producciones serias y que lo reten como actor, no solo dentro del humor sino más dramas y musicales.

Haidy Cruz

Aunque su 2022 fue de mucho éxito como empresaria con su marca de suplementos Vita Lifestyle by Haidy, su libro de recetas saludables “¡Sin dietas ni excusas!” y emprender como actriz en “Líos de familia” y “Flow Calle”, Haidy Cruz no planea su futuro, pues entiende que “el tiempo es impredecible”.

“Pero vamos a darle con todo este 2023, que sí se puede”.

Chelsy Bautista

Chelsy Bautista recibe este 2023 con los brazos abiertos y al mismo tiempo, verse en la pantalla grande junto a su madre, Cheddy García, en “Teacher Mechy”, un guión de su García, además de “Colao 2”, donde compartirá escena con figuras como Miguel Cespedes, Raymond Pozo, Karen Yapoort, Nino Freestyle y Alejandro Nones.

“Tengo muchos proyectos este año por emprender, este año es un año de mucho trabajo para mí, de ganar mucho en el sentido de las alianzas que sigo haciendo con las personas de mi entorno, del medio”.

Bautista dice que continúa con más música y pese a sus seguidores quererla ver con novio, confiesa que solo necesita salud, “pero si Dios me lo manda, yo feliz de la vida”.

Evelyna Rodríguez

Evelyna Rodríguez define parte del 2022 y este 2023 como el mejor tiempo de su vida porque hace unas semanas recibió la noticia de su embarazo y en aproximadamente cinco meses tendrá en sus brazos a su primogénito.

La actriz contó a LISTÍN DIARIO que aunque quería vivir el proceso solo para ella y su familia, finalmente decidió hacerlo público por recomendación de su médico.

“¿Por qué tengo que decirlo?”, cuestionó Rodríguez en ese entonces, previo a informar sobre su estado a sus miles de seguidores el pasado 6 de diciembre a través de sus redes sociales.

Cheddy García

En 2022, “La Mamá del humor” se convirtió en “La Mamá del guión” con su ópera prima “Teacher Mechy”, aunque sus ambiciones y anhelos no paran este 2023.

“En este 2023 me visualizo emprendiendo nuevos proyectos porque a mí me gusta siempre estarle dando giro a mi carrera, haciendo cosas nuevas, haciendo buen cine, haciendo buenos dramas, ganando premios y haciendo negocios haciendo dinero porque al final eso es lo que yo soy, además de artista, una joseadora”.

Sobre si la podremos ver en romance en algún momento de este año, confesó que ha tenido sus parejas, pero ha decidido no exponerlas.

Aquiles Correa

Con cuatro películas en agenda para filmar y tres más para estreno, comenzó Aquiles Correa el 2023, además de su regreso a la televisión con “La Avanzada” por RTVD canal 4 después de casi cinco años de ausencia en la pantalla chica y más de una década en una revista diaria.

“Prepárense para que vean esta cara en muchas cosas”.

Frank Perozo

Uno que no quiere que le hablen de amor es Frank Perozo, quien respondió con un rotundo “no” a la pregunta de si se visualiza con pareja en este 2023.

“Estoy tranquilo, concentrado en el trabajo y en mí y después lo que Dios quiera”.

Perozo solo pide trabajo y más tiempo para pasarlo con su hijo, sus padres y demás familiares.