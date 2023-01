Reportan tiroteo afuera de restaurante de Dj Khaled, donde French Montana filmaba un video

Al menos 10 heridos fue el resultado de un tiroteo reportado por el Departamento de Policía de Miami Gardens o MGPD que ocurrió en el parqueo del restaurante The Licking, propiedad de Dj Khaled, en esa ciudad, mientras el rapero French Montana filmaba un videoclip junto a su colega Rob49, este último entre las víctimas de la balacera.

El cantante Ced Mogul también se encontraba en el lugar como parte de los espectadores de la grabación cuando se escucharon aproximadamente 15 disparos.

“Mientras la multitud miraba a Montana cantar, a alguien le robaron el reloj y la billetera. Eso provocó que la situación escalara”, expresó Mogul.

“Fueron como al menos 15 disparos. Pasó tan rápido. El arma sonaba como un rifle de asalto. Salí corriendo. Cuando volví, solo escuché gritos de ayuda”, agregó.

Asimismo, Montana explicó a través de su cuenta de Twitter que estaba celebrando el lanzamiento de su nuevo disco previo a escuchar los disparos, además de lamentar el suceso.

“Anoche estuve en Miami celebrando el lanzamiento de mi mixtape CB6 con amigos en un restaurante local. Desafortunadamente, estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado cuando ocurrió un incidente que dejó a la gente herida. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y las familias en este momento”, dijo en el tuit.

Por su lado, The Licking se desligó del hecho y reveló que no tenía conocimiento del rodaje que realizaban los artistas fuera del establecimiento.

“Nuestros corazones están apesadumbrados y están con las víctimas de este acto sin sentido. No sabíamos que se estaba filmando un video y descubrimos en el último minuto que French Montana estaba filmando una escena en el estacionamiento trasero. No tenemos idea de lo que realmente sucedió. El restaurante Licking no tiene nada que ver con el incidente y le ha dado a la policía las imágenes necesarias solicitadas”, señaló.

No es la primera vez que Montana de 38 años y nacido en Marruecos se ve involucrado en estos tipos de incidentes, ya que en 2003 estuvo gravemente herido tras ser impactado con una bala en la cabeza cuando varios hombres abrieron fuego cerca de un estudio de grabación, y en 2017, fue denunciado por conducta sexual inapropiada en un hotel de Miami Beach, según reportó AP.

Last night, I was in Miami celebrating the release of my CB6 mixtape w/ friends at a local restaurant. We unfortunately were at the wrong place, at the wrong time when an incident took place that left people hurt. Our thoughts & prayers are w/ the victims & families at this time