Elaine Feliz denuncia que su hija fue discriminada en una discoteca por "cabello rizo"

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La comunicadora y conferencista Elaine Féliz denunció este sábado que su hija, Helen Nicole García, fue víctima de discriminación en la discoteca Amazonia Social Club, ubicada en el Distrito Nacional, donde un miembro del personal de seguridad le prohibió la entrada alegando que no tenía zapatos altos y que no estaba “vestida formal”.

Elaine aseguró que las verdaderas razones de la situación "es el pelo rizado de Helen" ya que a sus tres amigas, "que estaban vestidas igual”, las dejaron pasar.

La joven de 21 años, quien reside en España y llegó al país para disfrutar de las festividades de Navidad y Año Nuevo junto a su familia, acudió hacia donde su padre, Víctor José García, que la esperaba en el vehículo.

“¿Qué es eso? ¿Eso no es una discoteca? No un restaurante formal, no un hotel, ¿una discoteca?”, se escucha cuestionar Víctor José, pareja de Elaine y padre de Helen, en el audiovisual colgado por la comunicadora en las redes sociales.

En ese sentido, Elaine también aseguró que la misma situación ocurrió hace unos meses en La Gloria Rooftop, otro establecimiento nocturno ubicado en la avenida Tiradentes, en esta capital.

“Y no me digan que ´son lugares que tienen el derecho de discriminar´ porque son ´privados´; estos son lugares de entretenimiento, abiertos al público, no son clubes con membresía, no son establecimientos con alguna restricción pública que limite la entrada de personas que van a consumir y a bailar”, escribió Elaine en la publicación.

Finalmente, catalogó la acción del hombre que contrariaba a su hija y agregó: "Me duele que esto siga sucediendo en un país donde predomina el pelo rizo, donde las identidades negras tienen que seguir ´transformándose ´para ser respetadas´".