“Hay magia en la ciudad”, música y juegos en renovados parques del Distrito Nacional

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Con la iniciativa de “Plásticos por juguetes”, este domingo 8 de enero, en la Capital se concluye una temporada navideña de presentaciones artísticas, tardes de cine, de cuentos y de juegos, así como festivales infantiles, shows de magia, personajes navideños e infantiles, entre otras atracciones auspiciadas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Bajo el eslogan “Hay magia en la ciudad”, la alcaldesa Carolina Mejía ofreció un calendario de eventos durante todo el mes de diciembre, usando como escenario diferentes parques capitalinos donde cientos de familias acudieron para participar de las actividades.

A propósito de estos días de Reyes, para este domingo 8, la Alcaldía del ADN anunció por tercer año consecutivo “Plásticos por juguetes”, el cual consiste en un intercambio de botellas plásticas por juguetes para festejar así el Día de los Santos Reyes.

Bajo el lema: “¡En esta navidad no botes tus botellas plásticas!, y cámbialas por un juguete”, la alcaldía fortalecerá su campaña de reducción de los niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

El cambio por un boleto se hará el domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Palacio Municipal, donde el participante podrá adquirir un juguete de acuerdo a la cantidad de plásticos que lleve.

Renovación

Tras la renovación de más de 120 parques por la Alcaldía del Distrito Nacional, este año los capitaleños han podido disfrutar de la Navidad en espacios de sano esparcimiento y diversión, participando también de una serie de actividades por motivo de temporada.

Mejía expresó que, la recuperación de los referidos espacios públicos forman parte de una visión de convivencia que se puede extrapolar a todo el país para que niños y adultos puedan disfrutar de los parques dignamente en cualquier parte del territorio nacional, no solo en la capital.

“Este esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo, que ya tenemos más de 120 espacios para la familia, para los niños y niñas, para los jóvenes y adultos mayores, no es una sencilla intervención de infraestructura, no es una fría construcción de aceras y contenes, no es un simple remozamiento, es una visión de cómo debemos manejarnos en la ciudad”, sostuvo Mejía recientemente durante la entrega del parque en el sector Los Jardines del Sur.

La alcaldesa enfatizó que, luego de la pandemia por la covid-19 la gente ha dado más valor a los espacios públicos, razón que afianza su compromiso con la recuperación de los parques de la capital.

“Hay Magia en la ciudad”

Con la intención de hacer sentir el espíritu navideño, caracterizado por los encuentros en familia y salidas para compartir, el ADN dispuso una serie de actividades recreativas en gran parte de los más de 120 parques recuperados en la capital.

Para ello, la alcaldesa de la ciudad destinó que parques como el Pedro Livio, Iberoamérica, Rosa Duarte, Cruz Jiminián, Honduras, Coral, Villa Francisca, Las Avenidas, Camila, así como la Plaza Juan Barón y el monumento Pabellón de las Naciones, fueran los escenarios donde los capitaleños pudieran acudir a disfrutar de conciertos, musicales, patinaje y actividades recreativas en esta Navidad.

Atracciones como Yo También Puedo Fest, pista de patinaje, duendes ecológicos, personajes navideños y de Disney, shows de magia, además de, espacios musicales de Perico ripiao, el grupo Bonyé, Jandy Ventura y Manny Cruz, conformaron el calendario de eventos disponibles en los diferentes días de las presentaciones.

Inversión

Con una inversión de 321 millones de pesos, unos 125 parques han sido renovados por la actual gestión, de los cuales ya 120 han sido entregados para disfrute del público en todo el Distrito Nacional. Los cinco restantes están listo para ser abiertos al público en cualquier momento.

Cada espacio cuenta ahora con nuevas aceras, contenes y caminos internos; rampas para personas con discapacidad, área infantil, iluminación, pintura de todo el parque y sus alrededores, así como instalación de bancos y zafacones; área verde con jardineras para su embellecimiento e identificación del parque.

En algunos casos fueron construidas canchas deportivas, gazebo multiuso, oficinas con sus baños y remozamiento de todo el cierre con malla perimetral.

"Plásticos por juguetes"

La base del intercambio de "plásticos por juguetes" es recolectar botellas plásticas, comprimirlas, dejarle su tapa y que estén limpias, para hacer el cambio por un boleto el domingo 8 de enero en el Palacio Municipal, donde el participante podrá adquirir un juguete de acuerdo a la cantidad de plásticos que lleve.

El horario será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los participantes podrán canjear un máximo de dos juguetes por cédula, que no podrán ser similares en su categoría, y el boleto indicará el tipo de juguete por el que puedes optar.