En busca de la corona: Andreina Martínez, Miss RD Universo, parte a New Orleans

La modelo y estudiante de psicología Andreina Martínez partió este miércoles hacia New Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, donde se celebrara la próxima edición del Miss Universo, el 14 de enero, así lo a conocer la beldad dominicana a través de sus redes sociales.

Asimismo, se difundieron imágenes de la despedida de Martínez, a quien un grupo de fanáticos la recibió en el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Tanto la directora de la organización del certamen de belleza en el país, Magalys Febles, como Martínez agradecieron a todas las personas que han apoyado su desarrollo y preparación con la que busca traer la anhelada corona de Miss Universo a suelo dominicano.

Mensaje de Andreina Martínez:

Hoy me despido de República Dominicana con una ilusión enorme y maletas cargadas de sueños y anhelos

Gracias a todos los que pudieron asistir, a los que no pudieron pero me enviaron las mejores energías y a cada persona que aha aportado un granito de arena para que hoy parta hacia @missuniverse con un corazón lleno de gratitud.

Arriba República Dominicana voy con los ojitos agüaditos pero con una felicidad enorme♥?



A todos aquellos que madrugaron, a mi familia que viajo de lejos, a mami por la bendición los quiero con toda el alma y me llevo su energía conmigo



@joelreyesatelier gracias por hacerme lucir como una reina para mi despedida hacia #missuniverse2022 eres un ángel



@magalifebles gracias por todo el empeño en mi preparación. Aunque vamos en este vuelo juntas el agradecimiento lo quiero hacer público. Aún falta pero desde ya mi corazón le da las gracias por hacer hasta lo imposible porque esté aquí hoy ♥?.