Gabriela Arriaza, esposa de Sergio Carlo, muestra la cicatriz de su cirugía cerebral

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La esposa del comunicador Sergio Carlo, Gabriela Arriaza, mostró este miércoles la cicatriz de la cirugía a la que fue sometida hace un mes para extirparle un tumor de la parte inferior del cerebro que le fue detectado en un hospital de Oregón junto a otro en el oído derecho.

“Este post es un poco “wacala” pero demuestra lo bien que estoy sanando”, dijo Arriaza.

“Muchas personas (yo no) estaban preocupados por lo feo que se veía mi cicatriz. A mí me parece hermoso ?? es prueba de lo que he sobrevivido”, añadió.

Luego de la intervención quirúrgica, el locutor dio a conocer a través de sus redes sociales que Arriaza se encontraba en constante mejoría, incluso, que horas después de salir del quirófano, le escribía para hacerle saber su agradecimiento, que quería una hamburguesa, que sentía dolor y que tenía paz.

“Nos reconoció a mí y a @frachescaarriaza. Le van hacer otra resonancia esta noche”, escribió Sergio junto a una fotografía de su mano sosteniendo la de su compañera de vida. “Pero todo bien… está respondiendo perfectamente todo. Le puse música de su grupo favorito: @culturaprofetica”, explicó.

Sergio y Gabriela contrajeron nupcias en enero de 2016 en una boda celebrada en el Country Club de Jarabacoa, y aunque algunas imágenes de la ceremonia fueron difundidas en las redes sociales, las fotografías oficiales fueron cedidas a la revista ¡HOLA! República Dominicana.