Muere la influencer Elena Huelva, a los 20 años tras padecer cáncer: “Yo gané hace mucho”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luego de ser diagnosticada los 16 de un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se produce en los huesos, la influencer española Elena Huelva perdió la vida a los 20 años, según anunció su familia a través de su cuenta de Instagram.

“Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”, escribieron junto a una fotografía de Elena sonriente.

Hace unos días, Elena dejó saber a sus miles de seguidores, con quienes compartía su proceso, que se encontraba aquejada de salud.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho”, dijo.

“Mis ganas ganan”, era su lema, con el que se volvió un referente de lucha para muchos pacientes.