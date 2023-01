Mario Vargas Llosa niega que su separación de Isabel Preysler haya sido por celos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A menos de una semana de la socialité filipina Isabel Preysler anunciar su separación del escritor peruano Mario Vargas Llosa, se comenzó a especular sobre las posibles razones que podrían haber puesto punto y final a la relación amorosa entre el autor de “La fiesta del Chivo” y la progenitora de Enrique Iglesias.

Vargas Llosa habló recientemente por primera vez sobre las declaraciones que ofreció Preysler para su medio de confianza, ¡Hola!, para confirmar su ruptura y desmentir que esta se haya generado por celos de su parte.

“Las razones de la ruptura no existen, no es verdad, no es cierto”, dijo a la prensa que lo abordo tras su llegada de París.

El miércoles la socialité sorprendió a España al revelar que ponía fin a ocho años de relación con Vargas Llosa, tiempo en el que acapararon las portadas de las revistas del corazón.

A lo largo de estos años ambos protagonizaron muchos momentos tanto en actos sociales como relacionados con la actividad del escritor.

En 2020, durante la celebración del décimo aniversario de su premio Nobel, contó que su nueva pareja había renovado en él su vocación de escritor, dijo que era la mejor cosa que le había pasado en la vida.

Según aclara también Preysler en ¡Hola!, el motivo de esta separación no han sido terceras personas, sino que ambos han perdido, "poco a poco, la ilusión del principio".