Dr. Ramsés: entre la música urbana y la bachata

Nueva York

El cantante urbano Dr. Ramsés cierra el año al ritmo de bachata con el tema titulado “El Invierno pasado”, de la autoría del compositor colombiano Wilfran Castillo y arreglos de Sandy Martes.



El artista dominicano radicado en Estados Unidos dijo que decidió incursionar en la bachata porque no le gusta encasillarse en un solo género musical.



Luego de iniciar su carrera en el género urbano, probar suerte en merengue, ahora el artista busca abrirse paso en la bachata como lo han hecho otros músicos.



El intérprete de “Ya me cansé, merengue urbano del año en la ciudad de Nueva York York decidió terminar al ritmo de bachata urbana este 2022, con el tema “El Invierno pasado”, con el que busca llegar al gusto de sus fans a través de las plataformas digitales.



"Me encanta probar y hurgar en todo los géneros porque vivo la música en toda su expresión. Estoy agradecido de Dios por haber ganado un premio tan importante en la ciudad de New York como el merenguero del año, sin embargo he decidido ampliar mi horizonte y adentrarme al ritmo de la bachata como lo hice en el reguetón con la canción titulada “Dame una noche un tema de amor de mi autoría”, dijo Ramses.



Planes



Además el artista expresó que está preparando su nuevo trabajo musical titulado conquistando el planeta 2 el cual tiene previsto salir a la venta, en abril del 2023.



Este álbum musical tendrá una mezcla de ritmos tropicales que incluye bachata, merengue, reguetón, hip hop, entre otros.