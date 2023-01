Mariela Encarnación sobre reacción de Bad Bunny: “La violencia genera violencia”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Para la comunicadora Mariela Encarnación, la reacción del exponente urbano Bad Bunny no fue la mejor cuando una fanática lo abordó para tomarse una foto con su ídolo y este le lanzó el celular.

La expresentadora de CNN entiende que aunque una celebridad es de carne y hueso y no siempre “está en ánimos de una foto, video, un saludo,” y menos sin su autorización, también está consciente de que “el Fan no elige una carrera , el artista si y el oficio de un artista no solo es compartir su música y/o ofrecer conciertos, también incluye el manejo ante y con sus seguidores”.

“La violencia genera violencia, Benito (Bad Bunny) es un referente para los millones de seguidores que le siguen como artista pero también como persona”, continuó a través de una publicación en su Instagram.

Encarnación aseguró que “no se puede perder de vista que es el público el que le regala al artista el privilegio de gozar de una fama” a pesar del alto precio que se debe pagar al tenerla.

Asimismo, explico que quien “no agradece o reconoce quienes le llevaron alcanzar su sueño”.

Por otro lado, la beldad dominicana promovió el hecho de que las figuras cultiven la “tolerancia y amor. Gratitud y compasión”, además de cuestionar si cada vez que sucedan faltas de respeto, “¿se vale ser agresivos y violentos? No. Para exigir respeto haya que aprender a darlo”.

“El Conejo Malo” respondió este lunes ante las críticas. El trapero señaló que tendrán una actitud diferente de su parte si se acercan con respeto.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió en Twitter el cantante de “Yonaguni”.

En un video que circula en redes sociales, se observa al exponente urbano arrebatarle el teléfono inteligente a la joven que se encontraba rodeada de otras personas que también acorralaban y perseguían al multipremiado artista mientras este se disponía a continuar su ruta con sus acompañantes.