Excluyen a Céline Dion de la lista de “los 200 mejores cantantes de todos los tiempos"

Indignación es lo que ha provocado la exclusión de Céline Dion de la lista de “los 200 mejores cantantes de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone, en la que sí tienen un espacio vocalistas latinos como Marc Anthony, La India, Selena Quintanilla, Juan Gabriel, Celia Cruz, Rocío Dúrcal y Vicente Fernández, además de la artista española Rosalía, quien aparece en la última posición.

Miles de usuarios de redes sociales han cuestionado al magacín luego de no considerar a la soprano canadiense dentro del ranquin que encabeza Aretha Franklin, logrando el puesto número uno, seguido de Whitney Housto­­n (#2), Sam Cook (#3), Billie Holiday (4) y Mariah Carey en la quinta posición.

“Respetuosamente, sin incluir a Celine Dion, posiblemente la mejor técnica vocal de todos los tiempos, en esta lista está al borde de la traición”, tuiteó el productor musical Jamie Lambert.

Otros también se quejaron por la ausencia de los intérpretes Sting, Dionne Warwick y Diana Ross, además seguidores de Christina Aguilera, quien fue colocada en el número 141, realizan una encuesta para lograr que su ídolo obtenga un lugar más cerca al primero.

A propósito de estas inconformidades, cabe destacar que Rolling Stone explicó en el mismo artículo que muchas personas no podrían notar una buena voz, como ocurre en estos momentos con algunos de los artistas en la lista.

“El talento es impresionante; el genio es trascendente. Claro, muchas de las personas aquí nacieron con tubos masivos, tono perfecto y rango ilimitado. Otros tienen instrumentos más toscos, extraños o más delicados. Como señala nuestro artículo sobre el hombre que terminó en el número 112, "Ozzy Osbourne no tiene lo que la mayoría de la gente llamaría una buena voz, pero vaya que tiene una excelente". Eso podría aplicarse a más de unas pocas personas aquí”, cita el texto.

El pasado 8 de diciembre, la intérprete de “My heart will go on” anunció que aplazaba su gira de conciertos a causa de una enfermedad llamada 'síndrome de la persona rígida' (stiff-person syndrome), un “problema neurológico muy raro” que afecta su voz.

"No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espamos musculares que sufro", dijo en un video.

