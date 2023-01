Lápiz Conciente promete alejarse de las redes sociales durante el 2023

Yerlendy Abad

El cantante urbano y empresario Lápiz Conciente tomó una decisión inmediatamente llegó el 2023: utilizar menos las redes sociales y hacer más música. Así lo dio a conocer este domingo a través de su Instagram.

Avelino Figueroa, nombre real del rapero, aseguró que lanzará “música semanalmente”, además pidió no tomar en cuenta las declaraciones de su parte que puedan ver en videos, ya que estas podrían pertenecer a grabaciones pasadas.

Con esta acción, el intérprete de “Yo no te quiero perder” busca hacer frente a la ola de ‘fake news’ o noticias falsas de las que muchos famosos son víctimas, por lo que tampoco utiliza cuentas de Facebook, Tiktok ni Twitter. Asimismo, pretende contrarrestar los discursos por esa vía, los que define como materia fecal.

"El Papá del Rap" ha limitado los comentarios en esa plataforma.

“Mi deseo para todos ustedes es salud y bienestar económico y espiritual este año... Me disculpo de antemano por la ausencia este año de las redes... estaré muy ocupado sacando música semanalmente por mi canal de YouTube”, escribió en una publicación de Instagram.

“Ya saben que cualquier declaración o video que vean mío en las redes sociales este año pertenece al pasado y no debe ser tomado en cuenta, mi misión es brindarles música y he limitado los comentarios porque he declarado el año 2023 como el "año internacional de hablar menos p*pu en las redes" ya saben este será un año maravilloso para todos nosotros”, finalizó.