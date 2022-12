Isabel Preysler: la filipina que reinventó su vida amorosa tras saltar a la fama como esposa de Julio Iglesias

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Isabel Preysler ha tenido una vida amorosa de altas y bajas, en la que se ha reinventado a lo largo de los años, y que suma tres matrimonios, dos divorcios, la pérdida de su último marido en 2014 y la ruptura sentimental conocida este miércoles luego de ocho años de relación con Mario Vargas Llosa.

La madre de cinco hijos (uno de ellos el cantante Enrique Iglesias), nació en Manila, Filipinas, el 18 de febrero de 1951 y se hizo famosa a partir de 1971 por su matrimonio con el cantante español Julio Iglesias.

Luego mantuvo su ascendencia mediática tras su enlace con el empresario Carlos Falcó y, en 1985, su romance con el político y economista Miguel Boyer, que terminó en boda en 1988 hasta que enviudó con la muerte de su esposo el 29 de septiembre de 2014, a los 75 años.

Isabel Preysler siempre se ha reinventado en el amor desde que se casara en Illescas (Toledo) con Julio Iglesias con tan solo 19 años.

La pareja se casó casi por sorpresa el 20 de enero de 1971, cuando el cantante ya era muy popular en España por haber ganado el festival de Benidorm en 1968 y haber participado en 1970 en Eurovisión.

Siete años después la historia de amor a la española llegaba a su fin. La separación de Isabel y Julio Iglesias sorprendió a España en julio de 1978 cuando el cantante llevó una cuartilla de papel, a la revista ¡Hola!, que publicó la noticia en portada.

Isabel había acudido antes al aeropuerto a buscarle, porque regresaba de una gira, para decirle claramente que su matrimonio se había acabado. "Julio, tú tuviste que pedirme muchas veces que nos casáramos, pero yo te voy a decir una sola vez que nos separamos", le dijo.

El comunicado era claro y parece que fue el cantante el que lo redactó y pidió luego a Isabel que lo firmara. Se publicó el 22 de julio de 1978: "Saliendo al paso de posibles especulaciones o noticias escandalosas que puedan tener origen en la situación personal nuestra, conjuntamente nos consideramos obligados a explicar, de una vez para siempre, la determinación a la que libremente hemos llegado de separarnos legalmente", decía la nota.

Tras una vida amorosa tormentosa, enel que Julio e Isabel intentaron reconciliarse muchas veces, llegó a la vida de la filipina Carlos Falcó, marqués de Griñón, que le pidió matrimonio y ella dijo que sí.

Menos de dos años después, Isabel Preysler se casó con Carlos Falcó, el 23 de marzo de 1980 en Toledo, y por la iglesia, ya que ambos habían conseguido la nulidad de sus matrimonios anteriores.

Sin embargo, cinco años después, la vida en el campo al que al marqués le encantaba, no satisfacía a una Isabel de tan solo 30 años y comenzaron los primeros rumores sobre un supuesto romance de ella con el entonces ministro del Gobierno socialista Miguel Boyer.

El 14 de julio de 1985, Isabel y Carlos hicieron pública su separación y el 29 de julio, el marqués de Griñón se marchó de la casa de Arga.

El día 31 de julio, Miguel Boyer, frente a los fotógrafos, abrió las mismas puertas y no volvió a salir del corazón de Isabel hasta su muerte, treinta años después.

Isabel Preysler y Miguel Boyer se casaron tan en secreto que ni sus hijos sabían que se habían dado el ‘sí, quiero’. Lo hicieron en los juzgados de Madrid el 2 de enero de 1988. Fruto de esa relación nació Ana Boyer.

"Jamás me arrepentí de la locura de haberme enamorado de Miguel", llegó a comentar la socialité luego de más de 25 años de un sólido matrimonio al que solo la muerte pudo separar, tras casi tres años de enfermedad.

Meses después del fallecimiento de su tercer marido, Miguel Boyer, en septiembre de 2014, la señora sorprendió a muchos al saberse de su relación amorosa con Vargas Llosa.

En abril de 2015, siete meses después de recibir las condolencias, empezó su idilio con el premio Nobel de Literatura. Para él, había sido rescatar el amor dormido y la admiración que sentía por Isabel desde que la conoció haciéndole ella una entrevista para Hola 30 años antes.

A Isabel le impresionó la devoción del escritor por ella, el sentido del humor, la cultura y el prestigio de su enamorado, a pesar de su edad en ese entonces: 78 años (ahora tiene 86). Y dio un salto hacia adelante sin importarle la opinión pública, el despecho de la señora Llosa y los comentarios maledicientes de algunas lenguas viperinas de alto rango, publicó sobre el tema el periódico español El Mundo.

El apoyo de sus hijos y sus ganas de vivir, la revalorización de sus imagen, más cotizada que nunca para las marcas con las que colabora, la animaron en su empeño. Era la última oportunidad, el último tren que pasaba por delante. Había que subirse en marcha, agregó El Mundo.

“Estamos felices. La convivencia está siendo maravillosa”, llegó a decir Isabel en 2016 sobre su relación con el escritor peruano.

Luego, Isabel confesaba Isabel en una entrevista en el programa “Hoy por hoy” de la Cadena SER de la radio española: “Mario no esperaba el tumulto que se ha generado. Él no sabía dónde se metía, no está acostumbrado, pero lo lleva divinamente”.

Mientras, en otra entrevista con la revista Hola, sostenía que “hay una cierta verdad cuando dicen que nos hemos hecho inseparables y que no queremos perder ni un minuto”.

Isabel y Mario protagonizaron muchas páginas de la prensa del corazón desde que su relación salió a la luz y demostraron en estos ocho años que el amor no tiene edad.

Sin embargo, este miércoles, en lo que parecería ser una broma por el Día de los Santos Inocentes, ella hizo un escueto anuncio en la revista Hola: “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”.

La gota que colmó el vaso cayó a mediados de diciembre. Fue una escena de celos infundados. Mario decidió salir del hogar de Isabel, que está ubicado en Puerta de Hierro. Se mudó temporalmente (al menos eso pensaba entonces) a su piso cerca de Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Desde entonces no volvió, reseñó el portal Mujerhoy.com.

En la nota periodística Mujerhoy.com señala: la escena de inseguridades se había repetido anteriormente, con su correspondiente mudanza espontánea. Esa actitud recurrente de su pareja hizo que Isabel tomara la decisión de terminar la relación.

A sus 71 años, madre de cinco hijos —Chabeli, Julio José y Enrique, nacidos de su matrimonio con Julio Iglesias; Tamara, fruto de su boda con Carlos Falcó; y Ana, de su unión con Miguel Boyer—; Isabel amanecerá ante un nuevo año como soltera y ya el tiempo dirá si será tendrá espacio para un nuevo amor o será el fin de esa etapa en su vida.