El año de la bofetada: momentos de la cultura pop en 2022

Los Angeles, Estados Unidos

Taylor Swift estaba levantada. Elon Musk estaba dentro, fuera, dentro y tal vez fuera otra vez. Tom Cruise estaba de vuelta. BTS se hizo a un lado, al igual que Serena Williams y Tom Brady, ¡ups!, borra eso.

Pero la bofetada? La bofetada estaba en todas partes.

Ok, tal vez no estaba al nivel de un alunizaje o la selección de un Papa. Pero de ahora en adelante, todo lo que necesita decir es "la bofetada" y la gente sabrá lo que quiere decir: ese momento en que Will Smith golpeó a Chris Rock en los Oscar y una audiencia global dijo: "Espera, ¿sucedió eso?" Incluso en la habitación en sí , tal vez especialmente en la habitación en sí, había una sensación de que todos lo habían imaginado, lo que ayuda a explicar por qué las cosas continuaron con normalidad, por un momento.

¡Se acabó la pandemia, uf! Bueno, por supuesto que no lo era. Pero el entretenimiento en vivo avanzó en 2022, con la caída de los mandatos de máscaras y la gente apresurándose a comprar cosas como, ¡oh, boletos de Taylor Switf.

Tomaremos cualquier paso para mencionar a Swift, que ya tuvo un gran año en 2021, pero se hizo más grande: diablos, rompió los récords de Billboard y luego rompió Ticketmaster . (No se sabe si recuperó su bufanda).

Fue un año de casos de celebridades #MeToo como Harvey Weinstein (otra vez), R. Kelly (otra vez), Kevin Spacey , Paul Haggis , Danny Masterson . Y el juicio por difamación de Johnny Depp-Amber Heard , cada uno de sus insoportables giros capturados en la televisión.

En la pantalla grande, hubo grandes regresos. De luto por su añorada estrella, Chadwick Boseman , “Black Panther: Wakanda Forever” fue un triunfo de taquilla . “Avatar” de James Cameron hizo un llamativo regreso en diciembre.

Luego estaba Cruise, que cumplió 60 años en el 22 al igual que los Rolling Stones, irrumpió en Cannes con su película más exitosa y demostró, como esos rockeros que aún están de gira, que cuando te dicen "El final es inevitable", como lo hacen en "Top Gun: Maverick", siempre puede responder: "Tal vez, señor, pero no hoy".

Crucero en el Festival de Cine de Cannes. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP)

¿Algún día el público encontrará a Cruise, o los Stones, para el caso, demasiado arrugados y pasados ????de la fecha de caducidad? Tal vez sí, pero no este año.

Nuestro recorrido anual, totalmente selectivo, por un año en la cultura pop:

Enero

Es hora de los Globos de Oro. Pero, ¿ los Globos sin transmisión por televisión , celebridades borrachas o alfombra roja son Globos? La asediada Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, tambaleándose por los impresionantes fracasos sobre la diversidad , organiza un evento privado y planea un regreso el próximo año.

Oye, ¿recuerdas el mal funcionamiento del vestuario original? Bueno, JANET JACKSON dice que ella y Justin Timberlake han seguido adelante , y nosotros también deberíamos hacerlo. The New York Times compra Wordle, y todos estamos pensando en palabras de cinco letras (aunque WORDLE es seis, solo diciendo).

Mientras tanto, es un mes de pérdidas, antes de un año de pérdidas: actor, director y activista negro pionero Muere Sidney Poitier a los 94 años.

Febrero

¿Qué sería de un año en la cultura pop sin Britney? Solo unos meses después de su liberación de su tutela restrictiva , se informa que Spears firmó un contrato de libro gigantesco , pero al final del año todavía estamos esperando noticias. ¡Rihanna está embarazada! ¡Tom Brady se retira! (Estén atentos, en eso.) Taylor reloj: Jake Gyllenhaal habla, diciendo que realmente no tiene nada que ver con esa canción.

Marzo

Rápido, ¿quién gana los Oscar este mes? Bueno, “CODA” lo hace, un drama para sentirse bien con un elenco mayoritariamente sordo, y Troy Kotsur se convierte en el primer actor sordo en ganar un Oscar a la interpretación.

Por desgracia, todo lo que cualquiera puede hablar es: ya sabes. SMITH, quien gana el premio al mejor actor poco después de abofetear a Rock por una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, no abordará realmente el tema hasta fin de año, así que sigue leyendo.

Mira a Kardashian: Kim K es declarada legalmente soltera nuevamente en su divorcio en curso con YE, el rapero antes conocido como Kanye West. Y BRady, jubilado durante 40 días, dice: "¡No importa!"

Troy Kotsur, nominado al Oscar al mejor actor de reparto por su papel en la película "CODA", posa para una foto en Red Rock Park en Mesa, Arizona, el 28 de enero de 2022. (Foto AP/Matt York)

Abril

Es hora de los Grammy, y Jon Batiste gana a lo grande , llevándose cinco estatuillas. El gran año del músico más tarde incluirá actuar en la primera cena de estado de la administración Biden, para el presidente francés Emmanuel Macron. Al día siguiente, Macron se reunirá con MUSK (gracias por el seguimiento, Monsieur le President), quien comienza su adquisición de TWITTER este mes, lo que lleva a cambios incalculables, y aún en desarrollo, en el gigante de las redes sociales.

Mayo

Así que imagina que estás bebiendo cócteles en la Met Gala y un músico entra paseando, tocando la melódica; por supuesto, es Batiste, porque la Met Gala es ese tipo de fiesta loca. Sin embargo, el mayor toque de la noche es Kardashian, del brazo de su novio Pete Davidson, con el mismo vestido ceñido con lentejuelas que Marilyn Monroe usó para cantar "Feliz cumpleaños" a JFK en 1962.

En las películas, "Top Gun: Maverick ” abre, el debut doméstico más taquillero en la carrera de CRUISE , y el primero en superar los $100 millones en el primer fin de semana. ¡Los fans de HARRY STYLES están de enhorabuena! Su álbum, "Harry's House", está aquí.

Junio

Impresionantes noticias para la base de fans global de BTS, ya que el supergrupo de K-pop anuncia que se tomará un descanso para concentrarse en los proyectos en solitario de los miembros.

En el frente legal, un jurado de Virginia le otorga a Depp una victoria en su muy complicado caso de difamación por acusaciones de abuso doméstico, al descubrir que su exesposa ESCUCHÓ lo difamó en un artículo de opinión de 2018. En una nota más feliz, Britney se casa...

Julio

¿Solo una boda, Britney? ¡Bennifer tiene dos! Quizás lo que pasa en Las Vegas suele quedarse en Las Vegas, pero no cuando tienes 227 millones de seguidores en Instagram. Con una breve referencia a ser una “Sadie” (mujer casada), Jennifer Lopez dirige a los fanáticos a su boletín de noticias donde comparte fotos de su boda rápida con Ben Affleck . “El amor es hermoso”, escribe. “Y resulta que el amor es paciente”.

Hablando de paciencia, los fanáticos de Beyoncé son recompensados ??con el lanzamiento de su tan esperado “Renacimiento”, su primer álbum en solitario en seis años.

Jennifer Lopez y Ben Affleck asisten a una sesión de fotos para una proyección especial de "Marry Me" en el Teatro DGA el martes 8 de febrero de 2022 en Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

Agosto

Entonces, decíamos... La segunda boda de Bennifer, en el complejo de Affleck en Georgia, es más grande y elegante. Una boda, una separación: Kardashian y Davidson ya no están. En otras noticias de verano, el mundo recuerda a la Princesa Diana, cuya impactante muerte ocurrió hace 25 años , y cuya vida se está repitiendo para una nueva generación en la temporada actual de “The Crown”.

Solo unos días después del aniversario, esa misma serie de Netflix detendrá la producción como muestra de respeto por la Reina Isabel II mientras Gran Bretaña, y el mundo, lloran a la amada monarca, que muere a los 96 años después de más de 70 años en el trono.

Septiembre

Creciente intriga política en Europa, y con eso queremos decir, ¿volaron saliva en el estreno en Venecia de "Don't Worry Darling"? De cualquier manera, la película, dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por su novio (supuesto escupidor Styles), está cargada, ¿o bendecida? – con más de su parte de drama extracurricular.

En los Emmys, contempla a SHeryl Lee Ralph, quien gana por "Abbott Elementary" y educa a la multitud sobre el poder de los sueños y la confianza en uno mismo. “Así es como se ve creer”, dice ella. ¿Sabes qué más parece creer? Rachel Berry de “Glee” , también conocida como Lea Michele, finalmente puede interpretar a Fanny Brice en “Funny Girl” en Broadway.

En los deportes, con cuatro palabras tristes que resuenan entre las madres trabajadoras de todas partes, Serena Williams dice que se está haciendo a un lado del tenis, porque "algo tiene que ceder".

Octubre

Se abre el segundo juicio de Harvey Weinstein en Los Ángeles. Adidas deja caer a Ye, parte de una cascada de compañías que romperán los lazos con el rapero por sus comentarios antisemitas y otros comentarios preocupantes.

La era Musk comienza en Twitter cuando el hombre más rico del mundo lleva un fregadero a la oficina para "dejar que se hunda". El disfraz de Halloween de Heidi Klum es un gusano de lluvia viscoso y reluciente.

Pero antes de que el mes se nos escape, cedámoslo a SWIFT por lanzar su nuevo álbum, "Midnights" (el álbum más reproducido de Spotify en un solo día), luego agregar siete canciones adicionales y luego convertirse en el primer artista en ocupar todo el top . 10 puestos en la lista Billboard Hot 100. ¡Deja que ESO se hunda! PD Reloj de divorcio de celebridades: Brady y Gisele Bundchen se separan.

Noviembre

¿Dijimos que el mes pasado fue el mes de Taylor Swift? Bueno, ahora, millones de fanáticos ansiosos llenan una preventa de su tan esperado Eras Tour, lo que resulta en choques y esperas interminables.

Ticketmaster cancela la venta general, citando existencias insuficientes. Múltiples fiscales generales estatales anuncian investigaciones. Para llevar: la gente quiere entradas para Taylor Swift. En el multicine también quieren su Wakanda. “Black Panther: Wakanda Forever” enfrenta el doble desafío de seguir uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia y perder a su mayor estrella.

Diciembre

Ámalos u ódialos, aquí vienen Harry y Meghan de nuevo, con un documental de Netflix visto muy de cerca por la realeza al otro lado del charco. En Twitter, Musk dice que dejará el cargo de CEO, después de encuestar a los usuarios, una vez que encuentre a alguien lo suficientemente "tonto" para reemplazarlo.

La secuela de "Avatar" de Cameron finalmente aparece, 13 años después de que la original rompiera récords, y sí, los cinéfilos acuden en masa a Pandora una vez más. Y para cerrar el círculo del año, Smith surge para promocionar su nueva película, "Emancipación", con la esperanza de que la gente se olvide de... ¿qué fue? … al menos lo suficiente para ver la película.