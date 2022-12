Nacho le pide matrimonio a su novia Melany Mille

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El artista venezolano Nacho Mendoza aprovechó el cumpleaños de su novia, la presentadora de televisión Melany Mille, y la víspera de Navidad, para compartir el día en el que dio "un paso súper importante”.

A través de un video publicado en su Instagram, el ex integrante del dúo Chyno y Nacho mostró a sus seguidores cuando visitó una joyería para comprar un anillo de diamantes para la madre de su última hija, Mya Michelle, de dos años.

Previo a protagonizar el romántico momento sobre un yate en una playa de la ciudad de Miami, el intérprete de temas como “Báilame” y “No te vas”, dio un paseo en jet ski o moto de agua junto a su ahora prometida, y rodeado de familiares, le cantó cumpleaños a esta y ambos comieron sushi.

“Agradezco cada momento a tu lado porque todas las vivencias me han ayudado a construir a un mejor yo. Y siendo así, ¿cómo no querer tenerte cerca siempre y cómo no querer mostrar lo que me genera orgullo? Hay que estar claro que el amor verdadero nunca pierde”, expresó con su voz de fondo en el clip.

“Gracias a mi familia por su soporte; a mis hermanos, sobrinos, a mi mamá y también a nuestra pequeña hija por ser inspiración” agregó.

El cantante urbano fue noticia cuando en febrero de 2020, Inger Devera, exesposa de Nacho, anunció que se encontraba en trámites de divorcio tras nueve años de relación y haber procreado tres hijos, Miguel, Santi y Matías. Ya él tenía a Diego, fruto de una relación anterior.

En octubre, Nacho y Devera quedaron divorciados legalmente, tres meses más tarde del nacimiento de la hija de la también modelo con el antiguo coach de La Voz Dominicana, lo que provocó que cibernautas acusaran a Nacho de infiel.