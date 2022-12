Estos famosos dominicanos recuerdan su mejor Navidad

La Navidad es un día muy importante para gran parte de las personas en el mundo, por distintos motivos que pueden representar unión familiar o creencias religiosas.

Para los cristianos, es la celebración del nacimiento del Niño Jesús, y para los demás, se traduce en la cena de Nochebuena y el conteo de los últimos días para recibir el Año Nuevo.

En esta ocasión, los famosos quisieron contarle a LISTÍN DIARIO, el día de Navidad que más recuerdan o el día de esa época que consideran fue el mejor entre todos los que han vivido.

Cheddy García, Chelsy Bautista, Frank Perozo, Irving Alberti, Haidy Cruz, Aquiles Correa y Evelyna Rodríguez nos cuentan sus vivencias.

Frank Perozo

Frank Perozo no olvida la Navidad que vivió luego de elegir Nochebuena para revelarle a su familia que quería ser actor.

Perozo detalló que se encontraba en casa de su abuela Lidia en Rio San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez, cuando explotó la bomba de lo que había decidido emprender.

“Eso fue un pleito grandísimo, mi familia se puso loca, pero algo dentro de mí me decía “no importa que ellos no quieran, yo lo voy a lograr”. Y recuerdo que mi abuela (que en paz descanse) me dijo, cuando se calmaron las aguas, “oye, lo que tú quieras hacer, dale que yo te apoyo”. Después la familia fue como apoyándome”.

Cheddy García

A la humorista Cheddy García, esta fecha le produce un sentimiento de nostalgia al recordar las anteriores épocas navideñas en las disfrutaba de su infancia con seres queridos que, en este momento, se encuentran ausentes y de vivir en un mundo diferente, en comparación al que vivió cuando niña.

“Cada vez que llega una Navidad me acuerdo mucho de mi niñez, con mi madre, mi familia, en esa casita de madera, comiendo lo que aparecía, pero con una felicidad indescriptible”.

Evelyna Rodríguez

Para Evelyna Rodríguez está Navidad es más que especial, ya que por primera vez, al mismo tiempo, celebra la complicidad de su familia, el nacimiento del niño Jesús y el estar esperando a su primer retoño.

Rodríguez confesó que cuestionaba “¿por qué tengo que decirlo?” hasta que su doctor le recomendó liberarse y dar a conocer la noticia ante sus miles de seguidores.

Así que, la actriz y comunicadora disfruta esta Navidad ligera de cargas emocionales innecesarias y con mucho amor y libertad.

Haidy Cruz

La fitness coach Haidy Cruz define la Navidad como “ese Niño Jesús que nace cada 25 de diciembre dentro de tu ser”.

Para Cruz perdonar en esta época es aceptar que cada ser humano es diferente, y cuando eso ocurre, “esa es la mejor Navidad para mí”.

Aquiles Correa

El comediante Aquiles Correa recuerda que ha pasado tiempo de Navidad fuera del país, donde pudo ver y descubrir cosas que solo veía en películas, pero la que identifica como la mejor de todas es en la que por primera vez pudo cenar en su casa y organizar una cena de Nochebuena con su propio dinero luego de haber logrado estrenarse en cine y televisión.

Aunque cumplió una de sus metas y no hubo escasez de alimentos, Correa lamenta que en esa cena “lo material haya sido lo primordial”.

“Creo que fue 2010 o 2011 me parece. Fue una de las mejores navidades, no faltó nada en esa mesa, pollo, cerdo, chivo, espagueti, codito, telera, pera, manzana, de todo en abundancia, armada por mi familia. Para mí, eso fue una cosa increíble”.

“No tuve que ir a cenar donde la tía rica de la familia”.

Chelsy Bautista

“Mi mejor Navidad fue el año antes de la pandemia, que estaba todo el mundo en mi casa, hicimos un angelito, estaba toda mi familia, buena comida, buena música, buena bebida y la familia mía en chercha”, dijo a este medio la cantante y actriz Chelsy Bautista.

Irving Alberti

Irving Alberti no cree que pueda superar las épocas de Navidad que vivió en su infancia y espera que sus hijos tengan la oportunidad de vivirlo igual.

“Mi familia era tan cool que es difícil superar eso. Yo espero que mis hijos disfruten de estas navidades con nosotros, como yo las disfrutaba con mis padres y con mis abuelos”.