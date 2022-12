“Tití me preguntó” y “Saoko” entre la lista de canciones de Barack Obama

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Como cada año, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama reveló este viernes las canciones de su playlist que lograron ser sus favoritas en 2022.

El dembow “Tití me preguntó” del trapero puertorriqueño Bad Bunny y el reguetón “Saoko” de la cantante española Rosalía lograron ser parte de la música que Obama decidió escuchar este año.

“Siempre disfruto compartir mi lista de reproducción de música de Fin de Año con todos ustedes, y este año escuchamos muchas canciones geniales. Aquí están algunas de mis favoritos", escribió Obama en la publicación.

Una artista que es reincidente en el gusto musical del exmandatario es Beyoncé, quien se colocó junto a estos dos exponentes urbanos latinos con su tema “Break my soul”, correspondiente a su último álbum “Renaissance”.

En 2021, el primer presidente afroamericano de EE.UU. puso en su lista de ese año a Farruko con “Pepas” y la rapera de origen dominicano Cardi B por su colaboración con Lizzo y Lil Nax en “Rumors”, además de los cubanos Yotuel, Gente de Zona y Descenmer Bueno y El Funky, asimismo la dominicana radicada en New York Yendry por “Ya” y la agrupación de bachata Aventura junto a Bad Bunny con “Volví”.

Por otro lado, Obama seleccionó sus películas y libros favoritos del 2022.

En 2022, Obama también prefirió:

The heart part 5 - Kendrick Lamar

POF - Ari Lennox

Something in the orange - Zach Bryan

Last Last - Burna Boy

American Teenager - Ethel Cain

Communion in my cup - Tank and The Bangas ft. The Ton3s

Pull Up - Koffee

Rush - Ayra Starr

Life is good - SiR ft. Scribz Riley

That's where I am - Maggie Rogers

Dodinin - Leyla McCalla

Sunshine - Steve Lacy ft. Fousheé

Calm Down - Rema

Problem with it - Plains

Feelings 4 you - Xavier Omar

Belize - Danger Mouse & BlackThoughht ft. MF DOOM

Tamagotchi - Oma Apollo

Home maker - Sudan Archives

Where I go - NXWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) ft H.E.R.

Shirt - SZA

About damn time - Lizzo

Round midnight - Adam Blackstone & Jazmine Sullivan.