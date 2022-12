Maite Perroni llora la muerte de su mejor amigo

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

En un solo un abrir y cerrar de ojos, la cantante Maite Perroni celebró la llegada de una buena noticia al anunciar el regreso de la agrupación juvenil RBD, y un día más tarde, lloró de tristeza tras despedir a un miembro de su familia y mejor amigo de cuatro patas Sancho.

Aunque la también actriz mexicana no ofreció detalles sobre la muerte de su mascota, expresó su gran dolor a través de sus redes sociales junto a un video de una recopilación de los momentos que experimentó acompañada del bulldog.

“Uf sí que duele! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor. Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño”, escribió.

“Espero que hayas sido muy feliz con esta familia que se derretía de amor por ti! Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llego a mi vida me hizo feliz. Te amo Sancho panzón para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar”, agregó.

En el clip que lleva el tema “You are my sunshine” de Christina Perri sonando de fondo, se ven a la protagonista de telenovelas como “Antes muerta que Lichita”, “Cachito de cielo y “Papá a toda madre” compartir con el canino desde cachorro hasta días antes de su deceso.

Las reacciones de solidaridad no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, incluyendo la de sus compañeros de RBD.

“Te amo. Te abrazo fuertísimo. Celebra todos los momentos que se quedan en tu corazón”, dijo Anahí, mientras que Dulce María y Christian Chávez solo postearon emoticones tristes.

Otras figuras que extendieron sus condolencias fueron Consuelo Duval, Karla Martinez, Angelique Boyer, Marjorie De Sousa, Joy y Sebastian Rulli.

El 2022 fue un año de muchos cambios en la vida de Perroni. En octubre, contrajo matrimonio con el productor Andrés Tovar tras un mes de haber anunciado su compromiso, y recientemente, confirmó la gira “Soy Rebelde World Tour”, que unirá al grupo musical que dijo adiós a los escenarios en 2008.