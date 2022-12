Lápiz Conciente sufre preinfarto y lo revela durante un show

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante una presentación musical en un establecimiento nocturno de Santo Domingo, el rapero Lápiz Conciente reveló que sufrió un preinfarto horas antes de llegar a ese lugar.

“Esta tarde, vaina infarto, dizque vaina infarto”, dijo Lápiz mientras mostraba imágenes de su visita médica a un centro de salud tras el percance.

El intérprete de “Yo no te quiero perder” aseguró que aunque le sugirieron suspender el evento, dijo “yo voy para allá, ojalá y me muera”.

“Pero si mañana yo no amanezco vivo, yo quiero que ustedes sepan que yo soy un guerrero incansable, que yo no me detengo“, continuó al tiempo que los presentes gritaban “¡Lápiz, Lápiz!”.

El momento quedó captado en un video que se encuentra en varias páginas de redes sociales y que ha preocupado a sus fanáticos.