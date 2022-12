Harvey Weinstein declarado culpable de violación en juicio en Los Ángeles

AP

Washington, Estados Unidos

Después de un juicio de un mes y nueve días de deliberaciones, los jurados de Los Ángeles encontraron el lunes a Harvey Weinstein culpable de la violación y agresión sexual de solo una de las cuatro acusadoras de las que fue acusado de abusar.

Pero los tres cargos de culpabilidad que involucran a un actor y modelo italiano conocido en el juicio como Jane Doe 1 aún asestaron un gran golpe contra el magnate del cine en desgracia y proporcionaron otro momento de ajuste de cuentas de #MeToo, cinco años después de que se convirtió en un imán para el movimiento.

Weinstein, de 70 años, que tiene dos años de una sentencia de 23 años por una condena por violación y agresión sexual en Nueva York que está bajo apelación, podría recibir hasta 24 años de prisión en California cuando sea sentenciado.

Fue declarado culpable de violación, cópula oral forzada y otro cargo de conducta sexual inapropiada que involucraba a la mujer que dijo que apareció sin invitación en la puerta de su habitación de hotel durante un festival de cine de Los Ángeles en 2013.

“Harvey Weinstein destruyó para siempre una parte de mí esa noche de 2013 y nunca recuperaré eso. El juicio penal fue brutal y los abogados de Weinstein me hicieron pasar un infierno en el banquillo de los testigos, pero sabía que tenía que llegar hasta el final, y lo hice”, dijo la mujer en un comunicado después del veredicto. “Espero que Weinstein nunca vea el exterior de una celda de prisión durante su vida”.

Weinstein fue absuelto de una acusación de agresión sexual hecha por un masajista que lo trató en un hotel en 2010.

El jurado no pudo llegar a una decisión sobre los cargos que involucran a dos acusadores, en particular los cargos de violación y agresión sexual que involucran a Jennifer Siebel Newsom , una documentalista y esposa del gobernador de California, Gavin Newsom. Se declaró un juicio nulo por esos cargos.

Weinstein miró hacia la mesa y pareció taparse la cara con las manos cuando se leyeron los cargos iniciales de culpabilidad. Miró hacia adelante mientras se leía el resto del veredicto.

“Obviamente, Harvey está decepcionado con el veredicto. Él sabe lo que sucedió y lo que nunca sucedió”, dijo la portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, en un correo electrónico, y dijo que había una base sólida para apelar las condenas. “Harvey está agradecido por el trabajo del jurado en los otros cargos, y está decidido a continuar con sus desafíos legales para probar finalmente su inocencia”.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, aplaudió a los acusadores por su valentía al testificar en el caso y dijo en un comunicado que estaba decepcionado por el veredicto dividido, pero esperaba que brinde “algo de justicia a las víctimas”.

“Harvey Weinstein nunca podrá violar a otra mujer. Pasará el resto de su vida tras las rejas donde pertenece”, dijo Siebel Newsom en un comunicado. “A lo largo del juicio, los abogados de Weinstein utilizaron tácticas de sexismo, misoginia y acoso para intimidarnos, degradarnos y ridiculizarnos a las sobrevivientes. El juicio fue un claro recordatorio de que nosotros, como sociedad, tenemos trabajo que hacer”.

El intenso y dramático testimonio de Siebel Newsom, en el que describió haber sido violada por Weinstein en una habitación de hotel en 2005, trajo al juicio sus momentos más dramáticos. Pero solo ocho de los 12 miembros del jurado acordaron encontrar a Weinstein culpable de esos cargos.

Los miembros del jurado estaban empatados 10-2 en un cargo de agresión sexual que involucraba a Lauren Young, la única acusadora que testificó en ambos juicios de Weinstein. Dijo que era una modelo aspirante a actriz y guionista que se reunió con Weinstein para un guión en 2013 cuando él la atrapó en el baño de un hotel, la manoseó y se masturbó frente a ella.

Al carecer de pruebas forenses o relatos de testigos oculares de acusaciones de años de antigüedad, el caso dependía en gran medida de las historias y la credibilidad de las cuatro mujeres en el centro de los cargos .

Las historias de las mujeres se hicieron eco de las acusaciones de docenas de otras que han surgido desde que Weinstein se convirtió en un pararrayos de #MeToo, comenzando con historias en el New York Times en 2017. Durante el juicio se estrenó una película sobre esa información, "Ella dijo" , y Se advirtió repetidamente a los miembros del jurado que no lo vieran.

Sin embargo, fue la defensa la que hizo de #MeToo un problema durante el juicio, enfatizando que ninguna de las cuatro mujeres acudió a las autoridades hasta después de que el movimiento convirtió a Weinstein en un objetivo.

Los abogados defensores dijeron que dos de las mujeres, incluida la que sería declarada culpable de violación, estaban mintiendo por completo sobre sus encuentros con Weinstein. Dijeron que los otros dos tuvieron interacciones sexuales "100% consensuales" que luego reformularon.

Los abogados defensores dijeron durante el juicio que si Siebel Newsom no hubiera alcanzado su prominencia posterior, sería "solo otra tonta que se acostó con Harvey Weinstein para salir adelante en Hollywood".

“El arrepentimiento no es lo mismo que la violación”, dijo el abogado de Weinstein, Alan Jackson, en su alegato final .

Instó a los miembros del jurado a mirar más allá del testimonio emocional de las mujeres y centrarse en la evidencia fáctica.

“'Créannos porque estamos enojados, créannos porque lloramos'”, dijo Jackson que se les pidió a los miembros del jurado que hicieran. “Bueno, la furia no hace realidad. Y las lágrimas no hacen la verdad.”

Todas las mujeres involucradas en los cargos se hicieron llamar Jane Doe en la corte. The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente o acepten ser nombradas a través de sus abogados, como lo hicieron las mujeres nombradas aquí.

Los fiscales llamaron a otros 40 testigos en un intento de dar contexto y corroborar esas historias. Cuatro eran otras mujeres que no formaban parte de los cargos pero testificaron que Weinstein las violó o agredió sexualmente. Fueron llevados al estrado para establecer un patrón de depredación sexual.

Weinstein venció otros cuatro cargos por delitos graves incluso antes de que terminara el juicio cuando los fiscales dijeron que una mujer a la que fue acusado de violar dos veces y agredir sexualmente dos veces no comparecería para testificar. Se negaron a dar una razón. La jueza Lisa Lench desestimó esos cargos.

La última condena de Weinstein otorga una victoria a las víctimas de conducta sexual inapropiada de hombres famosos a raíz de algunos reveses legales, incluida la desestimación de la condena de Bill Cosby el año pasado. El juicio por violación del actor de "That '70s Show" Danny Masterson, celebrado simultáneamente y justo al final del pasillo de Weinstein's, terminó en un juicio nulo . Y el actor Kevin Spacey salió victorioso en un juicio civil por agresión sexual en Nueva York el mes pasado.

La condena de Weinstein en Nueva York sobrevivió a una apelación inicial, pero el caso será escuchado por el tribunal supremo del estado el próximo año. La condena de California, que también es probable que sea apelada, significa que no saldrá libre incluso si se anula la condena de la Costa Este.