Drake perdió al apostar que Argentina ganaría dentro de los 90 minutos reglamentarios de partido

A pesar de la fama que tiene en el círculo deportivo de atraer la mala suerte, esta vez, el cantante canadiense Drake rompió con esa mala racha al apostar un millón de dólares a favor de la selección argentina en el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Si, los argentinos ganaron, pero la apuesta del rapero indicaba que el equipo dirigido por Lionel Sebastián Scaloni vencería a Francia dentro de los 90 minutos reglamentarios de partido sin prórroga o penaltis (como en realidad ocurrió).

Como buen aficionado de los deportes, el intérprete de “One Dance” compartió este domingo a través de sus redes sociales su decisión de apoyar al país de América del Sur por encima del europeo, lo que preocupó a los fanáticos del futbol, por el antecedente de fracasos de Drake en materia deportiva.

Aunque tras enterarse del resultado final, Drake terminó eliminando la publicación.

Drake perdió el dinero apostado y la posibilidad de ganar casi el triple, es decir 2 millones 750 mil dólares.

Un usuario de Twitter, @GarrettStepien, recopiló las "desgrasias" del nacido en Toronto, Canadá.

Drake has bet $1 million on Argentina winning the World Cup against France. pic.twitter.com/37HHFvpdVm

Drake curse continues.



2013: Kentucky loses to Wisconsin.



2014: Heat lose to Spurs.



2015: Serena Williams loses to Roberta Vinci.



2016: Johnny Manziel goes from 1st-round pick to out of NFL.



2018: Conor McGregor loses to Khabib Nurmagomedov.



2019: Alabama loses to Clemson. pic.twitter.com/SiO75rVtrn