"Avatar: The Way of Water", un bombástico acontecimiento cinematográfico que merece la pena

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Fl

Han pasado muchos años desde que los Na'vi consiguieron expulsar a los humanos de su planeta Pandora.

Jake Sully (Sam Worthington) es uno de los pocos a los que se permitió quedarse y ahora vive él mismo en forma de NA'vi en los bosques de su nuevo hogar. Junto con Neytiri (Zoe Saldaña), los niños Kiri (Sigourney Weaver), Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Jo-Li Bliss), así como el niño humano Spider (Jack Champion), llevan una vida tranquila, hasta el día en que los humanos regresan e intentan someter de nuevo al planeta.

Esto incluye un reencuentro con su viejo adversario, el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang), a quien Neytiri había matado entonces y que ahora regresa en un nuevo cuerpo para terminar su antigua misión. Su principal objetivo es Jake, de quien quiere vengarse por su traición.

Desde el principio quedó claro que James Cameron quería que su historia sobre la vida en el planeta Pandora fuera una gran saga que abarcara varias películas.

De hecho, incluso antes del estreno de Avatar habló de que quería hacer más partes si los resultados en taquilla eran lo suficientemente buenos.

Como sabemos, lo fueron. Su aventura fantástica de ciencia ficción no sólo batió todos los récords en taquilla, sino que fue la razón principal por la que todo el mundo quisiera hacer algo con 3D en los años siguientes.

Y, sin embargo, las secuelas nunca llegaron a despegar. Una de las razones era la tecnología, ya que la segunda parte debía transcurrir bajo el agua, para lo cual primero había que desarrollar los medios adecuados.

Sólo el nuevo sistema de captura de movimientos subacuáticos llevó un año y medio. E incluso cuando se hacía, tardaba una eternidad.

De hecho, el rodaje de Avatar: The Way of Water finalizó en septiembre de 2020. Desde entonces, se ha trabajado en los efectos. Se puede ver en el producto acabado.

Una cosa de antemano: quien se ofenda cuando las películas recurren excesivamente a los efectos informáticos no tiene por qué pasar por aquí.

Como es bien sabido, incluso la primera parte fue en gran medida calculada en lugar de filmada. En Avatar: The Way of Water esto es aún más extremo.

En muchos puntos, la aventura parece un videojuego, no un largometraje. Esto puede convertirse en un problema, especialmente en las escenas más emotivas, de las que Cameron incluye varias. Junto con la escasa y estereotipada caracterización, rara vez se tiene la sensación de estar ante un ser de carne y hueso.

Por no hablar de las tramas no siempre comprensibles, cuando los personajes siempre hacen lo incorrecto por el bien de la dramaturgia, independientemente de si tiene sentido o no.

La invención de la imprenta fue uno de los grandes logros de la historia humana. Johannes Gensfleisch Gutenberg es célebre por hacer que la distribución de las Escrituras sea mucho más fácil.

En aquel entonces, no era solo la Biblia; los textos de los eruditos de repente se hicieron accesibles para muchas personas.

Nadie pensó que la literatura regular algún día también se beneficiaría de este arte. Se han creado desde obras maestras hasta libros de 10 centavos para pasar el rato, esta historia es una de esas.

El director y guionista de esta película parece haber dormido en uno de esos cofres de los que Jake Sully despierta al principio de la primera película de Avatar tras un viaje de seis años desde la Tierra hasta Pandora desde principios de los noventa.

El mundo no se ha movido para él, todavía lo cuenta de la forma en que estábamos acostumbrados desde los días de Breakfast Club o Lethal Weapon, hace 13 años, James Cameron contó la historia de un hombre que preferiría cambiar su raza que pasar el rato con la suya un día más. Incluso entonces, el guión no especificaba una filigrana de historia de socialización, era tosco, impactante, cargado de clichés. Pero enmarcado por un mundo como nunca antes habíamos visto; y también en 3D, un 3D que realmente parecía tridimensional.

Nos quedamos boquiabiertos en las butacas del cine. La historia fue emocionante, el conflicto militar un poco rígido, pero el amor del director por los pueblos primitivos, sus costumbres y peculiaridades en este mundo verde y rico en 3D superó todas las dudas.

El cine comercial tuvo con Avatar un nuevo punto de referencia. 13 años después de este acontecimiento cinematográfico, parece haber llegado el momento.

James Cameron nos presenta una nueva faceta de la luna de Pandora. Un mundo con aire caribeño, a cuyos habitantes les gusta permanecer bajo el agua durante un tiempo particularmente prolongado.

En The Abyss (1989), Cameron ya exploró lo técnicamente posible con el agua. Se sabe que es un gran aficionado al buceo. Él vive aquí. Durante años pagó a artistas y técnicos de SFX para poblar el mundo submarino con personajes de captura de movimiento y criaturas marinas en 3D reinventadas.

Y cuando llegó el momento, tomó esas imágenes y las puso en un marco compuesto por fragmentos de películas exitosas de alto presupuesto.

La historia de esta película funciona en un nivel bajo: la familia tiene que permanecer unida. la familia es expulsada.

Los matones del patio de la escuela empujan a los niños que se portan bien.

La hija mayor de la familia descubre que es diferente y asume el papel de la elegida , cuyo destino sólo se revelará más adelante, en la parte 3, 4 o 5, al menos con suerte. Los agresores blindados avanzan con una potencia de fuego monumental, pero no cuentan con el poderío de la comunidad. Y el monstruo asesino marginado es en realidad un salvador no reconocido de su especie. Al final hay varias preguntas abiertas que justifican al menos la parte 3.

El guión de esta película es tan plano que estaba esperando que Jean-Claude Van Damme salte por el bosque con Steven Seagal a golpear.

El conflicto adolescente central es una mezcolanza de tópicos de la caja de chatarra del cine juvenil.

La introducción de una nueva gente en Pandora es tan superflua en términos de contenido como la pregunta de por qué la gente realmente quiere mudarse a Pandora ahora, donde tendrán que usar una máscara de respiración todo el tiempo, porque la atmósfera es venenosa para ellos (debe haber otros mundos en el universo cercano).

A diferencia de 2009, la película de 2022 no cuenta nada. Describe a un pueblo caribeño con colas de aletas que viven al día, capturan criaturas marinas como alimento y luchan por otorgar asilo a la familia Sully.

Eso es todo lo que sabemos sobre el pueblo Metkayina. Conocemos un poco más sobre el pueblo Tulkun, gigantescas criaturas parecidas a ballenas que vagan por los mares del mundo sin violencia y ocasionalmente pasan por Metkayina. Payakan es un tulkun que fue marginado y condenado al ostracismo como asesino. Se hace amigo de Lo'ak y siempre está ahí cuando las cosas se ponen difíciles.

Sólo puede tener unas expectativas mínimas sobre el contenido. Claro, en realidad no fue diferente con la primera entrega.

El público habló después de las imágenes y los efectos 3D, no del mensaje ecológico, bienintencionado pero escaso en última instancia.

En Avatar: the Way of Water, no hay ni para uno. Entre medias, se vuelve a calentar cuando, por ejemplo, se caza el equivalente en Pandora de una ballena. Pero durante largos tramos esto queda relegado a un segundo plano. Los conflictos entre los humanos y los Na'vi también son extrañamente casuales.

Cameron reduce el conflicto a la misión de venganza de Quaritch. El gran esfuerzo realizado nunca se justifica en términos de contenido. Muchas cosas aquí simplemente no tienen sentido porque al equipo de guionistas obviamente no le importaba.

Se presta un poco más de atención a las tensiones familiares, que tratan, por ejemplo, de la congestión mestiza de los hijos o del sentimiento del segundo hijo de no ser nunca lo bastante bueno. Y ni siquiera eso es digno de mención.

Cameron, que coescribió el guión con Rick Jaffa y Amanda Silver, y apenas pudo tener unos cuantos momentos emotivos. Si es que dice algo.

Entre medias, puede pasar media hora en la que sólo vemos a los personajes moviéndose en el agua.

En estos momentos, el cineasta estaba obviamente más preocupado por las posibilidades de la tecnología que por las posibilidades de contar una buena historia. O para contar una historia. Para una película de más de tres horas, el contenido ya es muy flojo.

Y, sin embargo, aunque se puedan encontrar muchas cosas criticables en la película, al final apenas importan.

Tampoco aburre a pesar de su excesiva duración. Por poco creativo que sea el rudimentario interior, lo que se ha construido sobre él en Avatar: The Way of Water es aún más sobrecogedor.

Las numerosas criaturas extrañas que encontramos aquí en tierra, bajo el agua o en el aire son por sí solas motivo suficiente para hacer el viaje al lejano planeta por segunda vez.

Aunque el efecto 3D apenas te deja boquiabierto más de una década después, lo que significa que un atractivo considerable del original ha desaparecido, el factor sorpresa no ha disminuido en absoluto.

Aquí siempre se puede mirar la pantalla con asombro y admirar a Cameron y su equipo por la vida que han sacado de la tecnología.

Aunque hubiera sido deseable un guión mejor para una película que tardó diez años en realizarse, la espera de este bombástico acontecimiento cinematográfico mereció la pena incluso sin él.