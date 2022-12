Zoe Saldaña: "Cuando me convertí en madre, el miedo entró en mi reino"

Rubén Peralta Rigaud

Después de trece años desde su estreno en los cines y de convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos, Avatar, de James Cameron, vuelve por fin a los cines con su secuela Avatar: The Way of Water.

La épica aventura de ciencia ficción, diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva como la primera, llegará a los cines el 16 de diciembre, sólo unos meses después de que se estrenara la versión remasterizada de la primera película. En esta ocasión, la secuela seguirá a la familia Sully y las nuevas amenazas a las que deben enfrentarse en Pandora, mientras podemos ver más de los paisajes marinos y el esplendor submarino de su mundo.

Pero antes de sumergirnos de nuevo en Pandora y ver una vez más su fascinante mundo, tuvimos la oportunidad de hablar con parte del elenco, incluyendo Zoe Saldana.

Para Neytiri, en términos llanos es una guerrera, es tantas cosas. ¿Cómo fue el tipo de salto de nuevo en ella como para ti? Y también, encontrarla ahora en un nuevo momento de su vida...

Aterrador. Es tan divertido, porque cuando algo es muy parecido a ti, no puedes verlo. Y Neytiri y yo, en cierto modo, hemos vivido vidas paralelas. Hay, hay un nivel de intrepidez y rebeldía que tengo, como supongo que como persona, que Neytiri tenía como ella misma. Y fuimos capaces de encontrar una especie de afinidad en eso. Pero el salto de enamorarse de algo fuera de ti, que te desafía a ver algo que nunca has visto antes, que siempre ha sido su dilema. Entregarse a eso, y luego sacar adelante, los frutos de ese amor, y... pero eso presenta el desafío para para ella. Porque forzarla a crecer, es forzarla a amar algo que le han enseñado a odiar. Y es, ya sabes, es duro, es realmente, muy duro. También miedo. En mi vida personal, cuando me convertí en madre, el miedo entró en mi reino. El miedo a perder algo que amas tanto, y pasas una gran parte de tu tiempo creando estos escenarios hipotéticos que simplemente son inimaginables. Cuando leí el segundo guión, quién era ella ahí no lo vi entonces. Lo veo ahora, porque mi trabajo no era verlo, mi trabajo era serlo.

Han pasado trece años desde Avatar, ¿cómo has cambiado como actriz?

No sé cómo he cambiado como actriz. Ciertamente hay una gran cantidad de un nivel de presencia que tengo hoy, que tuve una vez antes, y en algún lugar en el medio que puede confundir. Pero estoy feliz de volver a conectar con eso. Sí, creo que es sólo hablar del miedo. El miedo era una sensación que es paralizante para mí, todavía lo es a veces. Y ahora que estoy viviendo en ello, he sido madre ahora por ocho años, y estoy aprendiendo a manejar eso, esa sensación, ya sabes, lo suficiente, para pueda dejarlo ir, porque no hay nada más grande y más corazón roto que cuando mi hijo mira y me dice , "mamá, déjame ir, yo puedo hacer esto", y es muy parecido a eso que le pasa a los Sullies, todo el tiempo. La intrepidez y el miedo son dos muy humildes sensaciones para experimentar.

¿Qué rol tiene ahora Neytiri en la vida de Jake (Sam Worthington)?

Neytiri no es una voz de la razón, es un instinto. Ella es una fuerza del instinto y el corazón. Y es por eso que ella y Jake son absolutamente esenciales el uno para el otro. Y él es esencial para ella, y ella se apoya en él para muchas cosas. Incluso mientras ella está luchando con él en todo. Y él tiene que tener mucha paciencia.

Hay muchos paralelismos entre tu personaje aquí en Avatar y Gamora, en el universo Marvel, ¿cuál sería el más fuerte?

Creo que las similitudes entre ellas es que sus mundos han sido robados; han sido sacados de su atmósfera y se ven forzadas a una vida de sólo 'guerra'. Y eso quizá no hubiera sido el curso natural de la vida, si hubieran tenido derecho a elegir. Diferencias, creo que Gamora está mucho más resuelta con hacer, encontrar su paz interior. Mientras que Neytiri se encuentra en el capítulo dos de un viaje muy largo con su ira y su incapacidad para comprender.

La actriz, de ascendencia dominicana y puertorriqueña, se ha convertido en un nombre muy conocido en Hollywood. A principios de otoño, pudimos ver a Saldaña en un personaje menos basado en la acción en la aclamada serie de Netflix "From Scratch", inspirada en las memorias de la escritora Tembi Locke.

Saldaña, de 44 años, se ha dejado la piel desde el principio de su carrera, y ha necesitado averiguar el tipo de actriz que quería ser y el tipo de trabajo por el que quería ser conocida para llegar a donde está hoy.

Si comparamos el tipo de papeles que se ofrecían a las actrices latinas hace décadas con los que interpretan hoy en día,, no se puede negar que la industria ha cambiado. Pero los cambios no sólo han sido el resultado de los cambios que se están produciendo en Hollywood y en nuestra cultura en general; también se deben a que las actrices latinas han abogado repetidamente por sí mismas y han rechazado papeles estereotipados que las estaban retrasando en lo que respecta a una representación positiva y precisa, y Saldaña ha sido unas de las del liderazgo en este aspecto.

En "The Way of the Water", vemos a Neytiri enfrentarse a grandes adversidades que, de no ser por su voluntad de seguir adelante, podrían destruirla. El público es testigo de su capacidad para permitir que una pérdida devastadora la transforme en un ser aún más poderoso, y vemos el efecto dominó que deja en Jake y en su unidad familiar. Al final, nos quedamos con otra muy buena película de Cameron sobre cómo el amor, la fuerza y el impulso hacia adelante lo conquistan todo y cómo sólo puede hacerse con la ayuda de la comunidad y nuestra conexión sagrada con la naturaleza. "The Way of the Water" nos obliga a observar más de cerca el mundo que nos rodea y nuestra relación con el planeta Tierra, con la ayuda de personas azules y verdes, animaciones en 3D que prácticamente salen volando de la pantalla y un argumento místico que recuerda mucho más a nuestra realidad actual de lo que queremos creer.

En cuanto a Saldaña, no parece que vaya a bajar el ritmo a corto plazo. "Guardians of the Galaxy Vol. 3" se estrenará en mayo de 2023, y está trabajando en otras producciones, como el rodaje de la tercera, cuarta y quinta película de Avatar. Una cosa que ha demostrado es que ahora vivimos en un mundo en el que los actores latinos no deben ser encasillados en papeles que dependen de su herencia e identidad. Pueden simplemente existir en las películas y programas de televisión de los que decidan formar parte, y ese momento es ahora.