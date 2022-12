Stephen 'tWitch' Boss se quitó la vida con un disparo en la cabeza, según forense de los Ángeles

Un médico forense del condado de Los Ángeles, California, declaró que la muerte, este martes, del Dj Stephen "tWitch" Boss, co-productor del programa de televisión “Ellen DeGeneres Show”, fue causada por un disparo en la cabeza autoinfligido.

De acuerdo a Page Six, “no hubo signos de juego sucio”, por lo que el caso se cerró.

El cuerpo de Stephen fue encontrado en el baño de una habitación del hotel Oak Tree Inn en Encino, a solo 14 minutos a pie de su casa, donde había llegado la noche antes solo con una bolsa y no se veía "visiblemente" molesto, según contaron testigos.

La esposa de Stephen, Allison Holker, aseguró que su pareja salió de su residencia sin su automóvil, algo que era inusual en él, hasta que más tarde se reportó su muerte.

“Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”, dijo Holker en un comunicado.

Tras el suicidio de su amigo y compañero, Stephen "tWitch" Boss, la humorista Ellen DeGeneres confesó estar con “el corazón rato”.

“Tengo el corazón roto. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíe su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, escribió DeGeneres en Twitter.

La presentadora de televisión también publicó un video en esa red social, donde recopilo algunas participaciones de Stephen en el show.

“En este momento lo que quiero hacer es recordar todo el amor y las risas que tuve con tWitch. Trajo tanta alegría a mi vida. Sé que también trajo alegría a la tuya. Voy a compartir algunos de mis momentos favoritos con él. Si quieres también puedes compartir el tuyo”, agregó.

En 2014, Stephen se unió al elenco de Ellen, convirtiéndose en co-productor del espacio televisivo de NBC.

Además, estudió danza en el Southern Union State Community College y terminó en la Univerisidad de Chapman, en California.

Stephen se casó con Allison Holker en diciembre de 2013, por lo que acababa de celebrar sus 9 años aniversario de bodas. El matrimonio procreó tres hijos: Zaia, de 3 años, Maddox, de 6 años, y Weslie, de 14 años.

Recientemente, la pareja había celebrado su aniversario de bodas y planeaba tener otro hijo.

Right now what I want to do is remember all the love and laughter I had with tWitch. He brought so much joy to my life. I know he brought joy to yours too. I’m going to be sharing some of my favorite moments with him. If you want to you can also share yours. #ILovetWitch pic.twitter.com/olmwTUrCpp