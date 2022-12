Nicky Jam busca dejar un legado musical y de apoyo a jóvenes talentos

Mónica Rubalcava

Los Ángeles, EE.UU.

A Nicky Jam la música le cambió la vida y la idea de poder brindarle esa misma oportunidad a otros jóvenes lo impulsó a patrocinar un programa de becas musicales: "Estoy dando lo que hubiera querido tener en mi juventud", dijo en una entrevista con EFE.

"Yo llevo 28 años en la música y voy a seguir tirando toda la vida, componiendo, haciendo canciones, álbumes y discos y también ayudando a la gente. Ese es mi legado, es lo que quiero hacer", respondió el cantante de 41 años nacido en Massachusetts.

Sin planes de retirarse y con un "nuevo capítulo" musical en el horizonte, Jam mantiene su interés por apoyar a nuevos talentos, esta vez como patrocinador de la Beca Prodigio que promueve la Fundación Cultural Latin Grammy.

"La música es algo que me apasiona mucho y es lo que me sacó adelante y lo que me ha sacado de tantos huecos en los que he estado, y hay muchos jóvenes en el mundo que tienen talento y que necesitan ese apoyo económico", explicó el autor de "Travesuras".

Jam, quien se considera un "músico nato" y que comenzó su carrera en la industria sin si quiera cumplir los 15 años, expresó que a él le hubiera encantado tener la oportunidad de estudiar música.

"De aquí puede salir un Beethoven?, un Nicky Jam, un Bad Bunny o cualquier estrella grandísima", mencionó el reguetonero, quien espera poder compartir los frutos del esfuerzo y la ayuda que ahora brinda con quienes sean los receptores del apoyo.

"Yo siempre le he dicho a los artistas a los que he ayudado, 'No es lo que hice por ti, es lo que tú hiciste con lo que yo hice por ti', lo importante es que aproveches al máximo la ayuda", comentó sobre lo que espera que los 43 estudiantes de música que recibirán distintas becas lleven a cabo.

NUEVOS HORIZONTES

En 2021, Jam presentó "Infinity", un disco que le permitió explorar su versatilidad y en el que presentó colaboraciones con artistas como Jhay Cortez, Romeo Santos y Manuel Turizo.

Después de hacer una extensa gira por Norteamérica, Europa y tener algunas fechas en Latinoamérica este 2022, el músico de padre puertorriqueño y madre dominicana tiene todo listo para regresar con una nueva propuesta, pues siempre está en constante movimiento.

"'Infinity' fue un capítulo nuevo, aprendí muchas cosas pero lo entiendo como que ese fue un momento y ahora vengo con otro aire y otro color, otra aventura musical y gira también", dice el cantante, quien adelanta que está trabajando en un nuevo disco.

Aunque ya tiene cinco canciones con todo y video listos, el cantante reveló que no estrenará música hasta 2023, puesto que está esperando que pase la temporada navideña, pero aseguró que está "listo para el año que viene".

No obstante, el 16 de diciembre se estrena el remix de "La glock", de Xyron, en el que cantará junto a Yandel.

Con un sinfín de ideas que provienen de la amplia "biblioteca de sonidos" que Jam dice tener en la cabeza, el cantante confesó que a diferencia de antes, ahora le gusta "fluir" con el productor de su música de una forma más libre y sin atarse a conceptos específicos.

Además, cuando se trata de hacer un balance del éxito que sigue viviendo el reguetón, el músico que fue precursor del género cree que "la música urbana está en una posición tan alta, que ya no hay ni que hablar de eso, solo queda disfrutarlo y ya", consideró.

Sin embargo, Jam confesó que le gustaría que esa proyección que tiene el género al que se dedica la tuvieran también otros músicos latinos de distintos estilos.

"A mí me gustaría que dentro de toda esa rama de la música urbana hubiera diferentes colores, que no se pierda el pop, la balada, la música ranchera, la salsa, el merengue y que tengan el mismo peso que tiene la música urbana", finalizó.