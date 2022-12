Bad Bunny recibe tres anillos por ser el artista más escuchado en Spotify

El trapero puertorriqueño Bad Bunny suma otro reconocimiento este año al recibir tres anillos de parte de la plataforma Spotify por ser el artista más escuchado por tercera vez consecutiva tras alcanzar el récord más rápido de la historia, logrando 9 millones de reproducciones en esa plataforma.

La noticia la dio a conocer la cuenta de Twitter de informaciones sobre Bad Bunny, donde publicaron imágenes del nacido en Almirante Sur luciendo las joyas en sus manos.

Actualmente “El Conejo Malo” se corona como el artista número uno con su álbum Un Verano Sin Ti", lanzado el 6 de mayo de 2022. Anteriormente había logrado esa posición con sus discos de los últimos tres años, “YHLQMDLG”, “El Último Tour del Mundo” y “Las que no iban a salir”.

En ese mismo orden, la lista la completan Taylor Swift, Drake, The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kanye West y Eminem.

Los temas más escuchados del multipremiado artista en Spotify son “Me porto bonito”, “Tití me preguntó”, “Efecto”, “Ojitos lindos” y “Moscow Mule”.

Apple Music también lo nombró “artista del año”.

Asimismo, Time escogió al exponente urbano para encabezar la lista de ‘Los mejores álbumes del 2022”, donde “Motomami” de la cantante española Rosalía ocupa la posición número diez.

