Globos de Oro 2023: Netflix y HBO Max empatan con 14 nominaciones

EFE

Los Ángeles, Estados Unidos

Las plataformas de "streaming" Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo de cara a la 80ª edición de los Globos de Oro, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés).

La quinta temporada de "The Crown" (Netflix), la exitosa miniserie "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (Netflix) y la segunda entrega de "The White Lotus" (HBO) acumularon 4 candidaturas cada una, aunque la comedia "Abbott Elementary" (ABC) fue la producción más nominada, con 5 menciones.

Después de no ser televisados este año por diversos escándalos de corrupción en el seno de la HFPA, la cadena NBC volverá a emitir unos Globos de Oro que en 2023 pretenden recuperar el prestigio perdido y su lugar como el segundo premio más relevante en la industria del cine después de los Óscar.