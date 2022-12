Karol G estrena “La vida es una”, banda sonora de la película “El gato con botas: el último deseo”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La película “Puss in Boots: the last wish” o “El gato con botas: el último deseo” se estrena este próximo 21 de diciembre en los cines de Estados Unidos, pero previo a esto, la cantante colombiana Karol G lanzó su tema “La vida es una”, tema principal de la banda sonora del filme animando producido por DreamWorks Animation, distribuida por Universal Pictures y que tendrá como voces protagonistas a los actores Antonio Banderas y Salma Hayeck.

La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en las redes sociales de la cinta de comedia y aventuras, donde se ve a “El Gato con Botas” bailando a ritmo de la canción escrita por “La Bichota” y el productor Daniel Echavarría Oviedo, conocido artísticamente como Ovy On The Drums.

“Otra más, gracias Dios”, escribió Ovy en sus historias de Instagram. “Y esta vez para la película Gato con Botas”, agregó.

"Quiero que muevas la cintura que la vida es una locura", dice Karol en el estribillo del tema.

En agosto, la intérprete de “Provenza” confesó durante una entrevista en el canal de YouTube de Jorge Pabón (El Molusco) que había rechazado un papel en “Aquaman”, basada en los cómics de DC Comics, aunque admitió que en algún momento quisiera tener una participación antagónica en un proyecto que llegue a la pantalla grande.

“A mí me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel súper chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero. Mi música es lo más primordial en este momento, tuve que rechazar ese papel. A mí me encantaría ser la mala de la película”, dijo.