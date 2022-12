Wason Brazoban reacciona a accidente en el que murió una persona tras caerle piedra en la 27 de febrero

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Mientras la Policía Nacional busca el indigente que este domingo supuestamente habría lanzado una piedra desde la parte superior del paso desnivel de la avenida 27 de febrero y que tras el impacto de la misma, le causó la muerte a un hombre que se desplazaba por esa zona a bordo de un carro Kia color negro, el artista Wason Brazoban reaccionó en sus redes sociales sobre lo ocurrido.

"El Cantautor del Pueblo", como también se le conoce al cantante, aseguró que hace un tiempo habló del tema de los enajenados que acostumbran a agredir a otros ciudadanos, y que por esta razón, también alertó sobre lo que podía suceder.

"Hasta que mataron uno. Coñ! Me he cansado de decir esto de locos en las calles: no tomen el túnel de la 27 de noche que ahí hay un loco que tira piedras para abajo. También hay delincuentes que lo hacen para cuando el conductor se accidente ir dizque en auxilio y es a quitarle todo. Saben lo que más duele de esta muerte? Que pudo evitarse!", escribió junto a la publicación de la fatídica noticia.

Además de ser conocido por su trayectoria musical, en los últimos años, Brazoban se ha destacado por realizar opiniones de índole político y social bajo su acostumbrada etiqueta "Wason pensando".

En mayo, el autor de temas como "Que vida", "La mujer que a mí me gusta" y "Doña" amenazó con unirse a la marcha en reclamo por justicia a raíz de la muerte del joven David de los Santos, quien perdió la vida a manos de miembros de la policía, en un destacamento de Santo Domingo.

"Siempre les he dicho que una reforma policial es algo imposible a corto plazo. No importa que se le prometa para uno, dos o tres años. Eso no es posible. Ese desorden lo arrastramos desde la democracia y eso no se quita de la noche a la mañana para eso se necesita otra generación de policías formados y estudiados. Eso nos lleva mínimo 20 años", dijo el intérprete.