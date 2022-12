Le retiran intubación a Gabriela Arriaza, esposa de Sergio Carlo

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El comunicador y actor Sergio Carlo informó la noche de este sábado que su esposa, Gabriela Arriaza, se encuentra respirando completamente por sí misma, ya que los médicos le retiraron la intubación que utilizaba por precaución para respirar de manera asistida.

“Yo me casé con una súper estrella! @gabby_arriaza ya no necesita respiración asistida… #TeamGabby”, escribió Carlo junto a un video, que lleva de fondo el tema "We are the champions" de la agrupación inglesa Queen y que fue publicado en su historia de Instagram.

En el clip, dos profesionales de la salud quitan los tubos mientras Arriaza descansa sobre la cama del centro médico, Oregon Health & Science University, donde fue sometida a la cirugía en la que le extirparon uno de los dos tumores que previamente le fueron detectados luego de una resonancia magnética.

El pasado 7 de diciembre, el creador del AntiNoti confesó que a Arriaza le descubrieron un tumor en el lado inferior del cerebro y otro en el oído izquierdo.

Luego de la intervención quirúrgica, el locutor ha dado a conocer a través de sus redes sociales que Arriaza se encuentra en constante mejoría, incluso, que horas después de salir del quirófano, le escribía para hacerle saber su agradecimiento, que quería una hamburguesa, que sentía dolor y que tenía paz.

“Nos reconoció a mí y a @frachescaarriaza. Le van hacer otra resonancia esta noche”, escribió Sergio junto a una fotografía de su mano sosteniendo la de su compañera de vida. “Pero todo bien… está respondiendo perfectamente todo. Le puse música de su grupo favorito: @culturaprofetica”, dijo.