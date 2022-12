Sebastián Yatra cierra su gira en RD entre lágrimas, euforia y mucho reguetón

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

¡Música, gritos, luces!, una movida aparición a escena y mucha euforia recibieron al artista colombiano Sebastián Yatra durante su concierto la noche del sábado en República Dominicana.

Los enamorados cantaron y bailaron, así como los amigos, familiares y desconocidos que se unificaron en los intensos sentimientos que despertó el show que estaba pautado para iniciar a las 8:00 de la noche, en el Pabellón de Voleibol del Estadio Olímpico.

No fue hasta casi una hora y media después, precisamente a las 9:28, cuando Yatra se apoderó del escenario coreografiando bajo playback uno de los temas de su álbum “Dharma”, “Melancólicos Anónimos”, que aunque no todos conocían, mantuvo la desatada alegría de las cientos de personas que tomaron una cita para enamorarse con Yatra.

“Modo Avión”, también de su último disco, registró su inicio pasadas las 9:30, poco después interpretó uno de los mayores éxitos de la producción, “Tacones Rojos”, la cual cantó acompañado dos de sus bailarinas en tarima.

“Gracias por dejarme cantarles por última vez en el año… ¿Quién vino a sentirse vivo?, yo también vine a sentirme vivo, ustedes me hacen sentir vivo”, recitó el cantante minutos antes de salir de Dharma y volver al pasado con “Sutra”.

Según parece, “Por Perro”, le han pasado muchas cosas a Sebas Yatra, y todas las recitó a las 9:40 de la noche, cuando recién se cumplían 20 minutos de show que hicieron explotar las bocinas cuando empezó a escucharse la melodía de “Traicionera”.

Le siguió una de las canciones favoritas de sus seguidores, “Como Mirarte”, tema romántico que cantó tocando el piano de cola, hizo temblar el techo con el público dominicano coreando, el cuál parecía disfrutar mucho más las canciones más viejas del artista colombiano.

Pese a que el Pabellón no estuvo lleno a su máxima capacidad, los fanáticos que se dieron cita se hicieron sentir con su energía vivaz y lucieron satisfechos con el show de Yatra.

“Devuélveme el Corazón”; “Dharma”, con Rosario Flores y Jorge Celedón; “Amor Pasajero”, “TV” y “Ojos marrones” continuaron amenizando la noche.

El colombiano realizó su primer cambio de vestuario y regresó entonando “Ya no tiene novio”, su colaboración con el dúo Mau y Ricky, que le permitió seguir en esa línea recta hacia “Por Fin te Encontré”, un tema que interpreta junto a Cali y El Dandee y el español Juan Magan.

El público, mayoritariamente femenino y joven, celebró en grande la puesta en escena de “Runaway”, que realiza un guiño a República Dominicana con la presencia de Natti Natasha y el jefe del movimiento urbano, Daddy Yankee.

La camisa blanca de la estrella de 28 años terminó en manos de una fanática enloquecida en primera fila, segundos antes de que el guitarrista de la banda hiciera el solo que dio entrada a “Un Año”, que logró emocionar hasta las lágrimas a Sebastian.

Aunque no interactúo mucho con su público local, a las 10:39 dio paso a “Básicamente”, “Dos Oruguitas” y “Cristina”, que levantó la noche como nada su voz vibró en un “es tuya esta canción, recuérdame”.

Diez minutos después…“Recuerdo aquel día como si fuera hoy, no hay nada como ella, ni siquiera me encontró”… “No hay Nadie Más” y las alertas se activaron con una kiss cam de besos robados que anunció la pronta cercanía de “Robarte un beso”, la colaboración de Sebastian Yatra con él también colombiano Carlos Vives.

Otra vez “Tacones Rojos”, un anuncio de “se busca una Chica Ideal” y “la encontré” que cuando todo parecía haber culminado indicó que solo eran “Pareja del Año”, cuando a los astros se alinearon y a las 11:11 el artista salió de escena luego de besar el escenario y agradecer a su público, a su equipo y a Dios por el inminente abrazo.