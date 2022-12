Un juez permite que hija de Natalia Jiménez viaje a México

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Emocionada hasta las lágrimas, la cantante española Natalia Jiménez consiguió este viernes que un juez de la ciudad de Miami le permitiera llevarse a su hija Alessandra a México luego de interponer una demanda civil contra su exesposo, Daniel Trueba.

Jiménez agradeció a sus seguidores por sus oraciones a través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram. En la imagen se pueden ver un lapicero, un rosario en un estuche con la imagen de la Virgen de Guadalupe y una nota escrita a mano: “Gracias por vuestras oraciones. ¡Funcionaron! Soy un mar de lágrimas de emoción”, dice el texto.

El programa de televisión “El Gordo y La Flaca” también tuvo acceso al video del momento en el que Jiménez rompe en llanto al recibir el veredicto por parte del togado, ya que este supuestamente no habría encontrado ninguna razón para negarse a que la niña viaje a otro país junto a su progenitora.

La exvocalista de La Quinta Estación había explicado que Trueba le impedía viajar con la menor de seis años durante sus conciertos en el país azteca, por lo que permanecían mucho tiempo separadas.

“Yo estoy en un proceso, como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deja viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda, expresó.

“Les pido con muchísimo cariño que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante en este momento, que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, añadió.

Natalia se casó con Trueba, quien en ese entonces era su mánager, en diciembre de 2015 durante una ceremonia íntima, pero en enero de 2021, anunció su divorcio luego de varios días de especulaciones.