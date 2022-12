Melisa Bonetti, la solista clásica dominicana que cantará en el Carnegie Hall

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante mezzo-soprano dominicana Melisa Bonetti cantará el próximo 11 de diciembre a partir de las 2 de la tarde junto a un grupo de voces que completarán un montaje de piezas de Margaret Bonds y J.S. Bach en el escenario principal de la afamada sala de conciertos Carnegie Hall, en Manhattan, New York.

Bonetti se hará acompañar de otros solistas como Kearstin Piper Bown, Aaron Crouch y Markel Reed, todos tendrá su debut en la presentación de The Ballad of the Brown King: una cantata navideña de Bonds, Part V del oratorio navideño de Bach y Magnificat de Bach, según informó en un comunicado.

La intérprete clásica es de padres dominicanos y se formó en la Escuela La Guardia de presentaciones y artes, en el Queens College Aaron Copland School of Music y en el Conservatorio de Música de la University of Cincinnati, en Ohio.

Melisa ha actuado con la Filarmónica de Lexington, la Orquesta Sinfónica de Queens, la Sinfónica de Richmond, la Filarmónica de Dayton y la Orquesta de Queens College en obras como la de Mozart. Réquiem y de Handel Messiah, El Amor Brujo, De Beethoven Misa Solemnisy selecciones de Das Knaben Wunderhorn.

Además de los conciertos que ha ofrecido en lugares como Union Avenue Opera, Nashville Opera, Opera Columbus, Dayton Opera y Dayton Performing Arts Alliance. También en el Kentucky Opera, Cincinnati Opera, Queen City Opera, Cincinnati Chamber Opera, Des Moines Metro Opera y el Shippensburg Festival.