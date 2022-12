Barbara Plaza pide que dejen de victimizar a Francisca

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

A raíz del revuelo que causó el momento en el que la comunicadora Francisca se corta el cabello ante las cámaras de “Despierta América”, la conductora de radio y televisión Barbara Plaza se expresó enérgicamente en contra de lo que define como una victimización a la que supuestamente la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 está siendo sometida por parte de la producción de ese espacio televisivo.

La conductora de “Mujeres al Borde” entiende que la exreina de belleza “ha demostrado que tiene talento para ella salir de ahí”, además cuestionó la forma en que el equipo que trabaja en Univisión está usando a la dominicana para generar grandes números de audiencia, por lo que puntualizó que cuando “Francisca se vaya de ese programa, yo no sé qué va hacer producción”.

“Entonces te dicen “esto es un ejemplo para que las muchachas vean que no necesitan llegar hasta donde tú llegaste sin modificarse”, ella llegó donde llegó y ya estaba modificada”, agregó.

Plaza aclaró que admira a la también actriz nacida en Azúa, al sur de la República Dominicana, y que su crítica no es dirigida a ella, sino a quienes crean el contenido de “Despierta América”.

Asimismo, la venezolana aseguró que Francisca es la figura principal de esa cadena estadounidense de habla hispana, pero “cuando me la presentan a ella con lástima, me saca la piedra”.

“Por eso muchas personas se están inventando historias”, e incluso, “hay muchas que han salido “que me violaron, que cuando yo era niña, que no comí” porque yo no he pasado por una situación y he llegado”, dijo Plaza sobre los programas de la telerrealidad y los programas en general.

En una historia de Instagram con la locutora Ivonne Peralta, Plaza continuó diciendo que "un día de estos van a descocotar" a Francisca para poder tener rating.

La semana pasada, Francisca fue noticia por su emotivo encuentro con protagonista de “Avatar”, Zoe Saldaña. Previo a esto, Francisca documentó su boda como un cuento de hadas y ha hablado desde sus inicios vendiendo ollas en las calles de New York, las críticas a su aspecto físico hasta el sobrepeso que sufrió durante el embarazo y la parálisis facial que sufrió tras un ataque de estrés.