"En el Teatro Nacional lo relevante es el arte, no qué pantalón se pone perencejo o si aquella vino con una mini más corta"

Ramón Almánzar

Santo Domingo. RD

La discusión sobre cómo se debe ir vestido al Teatro Nacional Eduardo Brito, la casa más sagrada del arte dominicano, está planteada y genera maneras opuestas de pensar.

El director del Teatro Nacional, Carlos Veitía, está decidido a defender la medida que flexibiliza el tipo de ropa que debe usar una persona para ingresar a disfrutar de una obra teatral, un concierto, un musical o cualquier producción artística que se exhiba en sus salas.

“Veo a gente que está buscando otras cosas que no son relevantes, porque lo relevante aquí es el arte, apoyar al arte, acercar a la gente al arte, no estar hablando de qué zapato se pone fulano, o qué pantalón se pone perencejo o si aquella vino con una mini más corta", manifestó Veitía en declaraciones a Listín Diario.

Luego agregó: "Aquí lo que hay que es estar velando por las artes y que la gente venga, todo el pueblo venga, y si hay una gala usted viene mejor vestido, y si no hay una gala usted puede venir casual y decente".

En el Teatro Nacional, explicó, “lo más importante es lo que representa, el nivel de los espectáculos, velar por eso, por la calidad, y además que el público venga en comunión a sentirse bien como parte de una sociedad. Todos. Porque el Teatro Nacional es el teatro del país, de toda la sociedad, no solamente de una clase”.

Sobre el tema abundó: “Una persona tiene el derecho de venir bien vestida para honrar y dignificar a los artistas y al teatro, eso es maravilloso, pero principalmente para sentirse bien. Los demás que vengan, decentes, no tienen que venir con galas, al buen entender pocas palabras… entiendo que la gente que tiene buena voluntad entenderá eso”.

Carlos Veitía señaló que la medida de poner menos restricciones a la ropa que se debe usar no es nueva: “El código de vestimenta que se usa ahora es el mismo que estaba hace años. Eso de los jean limpios y no rotos, de los tenis decentes hasta con un saco se ha hecho durante mucho tiempo y lo he visto, yo solamente lo he corroborado”.

El director del Teatro Nacional enfatizó que “aquí no se acepta gente en ropa indecente, ni jeans rotos ni que se le vea la ropa interior. Aquí no se acepta gente así y la gente se está educando poco a poco, y eso no es ser elitista, eso es ser educado. Y eso estamos haciendo, hay que dar tiempo al Teatro y hacerse a una y ayudar al teatro a eso”.

Ciudadanos en las redes sociales han apoyado la decisión de las autoridades del Teatro Nacional, pero otros también han pedido que se mantenga el rigor a la hora de ir a una actividad artística en la sala principal del país.

Incluso, hasta un defensor de lo popular como el productor urbano Santiago Matías publicó su queja: “No estoy de acuerdo con eso de ir en tenis y vainas al Teatro Nacional. Y mira que yo odio los trajes y camisas”.

Mucha coincide en que se debe vestir de acuerdo a la ocasión, sin que esto implique que estrictamente haya que ir de saco y corbata.

Horarios. Carlos Veitía sí quiso enfatizar en que se mantiene la regla de comenzar los espectáculos a la hora anunciada en el Teatro Nacional. “Con la puntualidad sí somos estrictos, aunque en ocasiones se le da un chance a veces de 15 minutos al público, porque sabemos cómo anda el tráfico, pero llega un punto en que hay que cerrar la sala y tenemos nuestras reglas, como las hay en todos los teatros del mundo”.

Servicio. El director del Teatro Nacional sostuvo que está en esa institución con el único fin “de servicio a mi país porque he tenido la oportunidad muchas veces de quedarme en el extranjero, y sin embargo siempre regresé a mi país. Siempre me ha motivado el don de servicio, mi país me ha necesitado y me sigue necesitando, como a muchos otros dominicanos que estamos aquí al servicio de la nación".