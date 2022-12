Broche de oro para la Fashion Week venezolana

EFE

Valencia

Los grandes diseñadores de moda de Venezuela deslumbraron en el cierre de la segunda edición de la Hesperia Valencia Fashion Week (HVFW) este fin de semana, donde repitieron Giovanni Scutaro y Alejandro Fajardo, a los que se sumó Ángel Sánchez, después de que en la jornada previa sorprendiera el colombiano Cubel.

Durante la Semana de la Moda en Valencia, capital del estado Carabobo, brillaron telas que van desde la tradicional seda hasta los tejidos técnicos, y estilos tan dispares como el urbano, el clásico o el flamenco, con el que se atrevió Scutaro.

EL "SELLO FAJARDO"

Con los habituales volúmenes y acolchados, Fajardo ratificó su inconfundible sello, esta vez con duplas que no fallan: negros y dorados o grises con plateados, combinados con llamativos colores en botas de goma con originales y novedosos apliques en relieve.

Aires futuristas y tejidos técnicos se hicieron con el espacio de la HVFW, donde, con paso firme, pisaron los modelos del diseñador hispano-venezolano, que optó por combinar sus diseños "oversize" con llamativos bolsos, gafas oscuras y sombreros o gorras con el plata y oro de la mayoría de las prendas.

Fajardo, quien abrió la última jornada de la Semana de la Moda, creó un halo de misterio en escena desde que sus trajes salieron al estrado, y sus modelos, como si de actores de Hollywood se tratase, interpretaron un ensayado papel, acorde al imponente aspecto de sus diseños de película.

SCUTARO, AMOR POR ESPAÑA

El reputado diseñador Giovanni Scutaro, con más de una treintena de años como aval, llevó el más tradicional arte español a sus telas y diseños, inspirados en el flamenco, con los inconfundibles rojos y negros, volantes, lunares y sombreros.

Con una estudiada puesta en escena, acompañó su desfile con música andaluza con modernas mezclas, que dieron agilidad al pase de una cápsula de su colección -presentada en su totalidad el pasado noviembre en Caracas-, que finalizó con el traje de novia, rodeada del tradicional cortejo y la imprescindible Salve Rociera.

Antes del pase, Scutaro explicó a EFE que esta idea le rondaba por la cabeza tiempo atrás, ya que se sentía "en deuda" con España, país que acoge niños enfermos de cáncer para ser tratados a través de la Fundación Somos Vida, con la que el diseñador colabora activamente.

Y su idea fue, sin duda, la estrella de la HVFW, a juzgar por la ovación del público al concluir su desfile, en el que mostró "el volumen", una característica novedosa en sus diseños, que siempre habían sido "muy limpios", por lo que su trabajo para esta colección -titulada "Amor, Pasión y Olé"- se basó en "prueba-error", hasta dar con el resultado deseado.

ÁNGEL SÁNCHEZ, PROFETA EN SU TIERRA

Desde Miami, llegó Ángel Sánchez, tras diez años sin presentarse en su país, donde su público más fiel lo esperaba ansioso. Y no defraudó. Con sus llamativos colores y la elegancia de los cortes clásicos, fue recibido con los brazos abiertos, algo que le recordó que su gente le quiere.

"Fue como un regreso emocional, no de aspecto. Sentí que todavía la gente me quiere aquí", explicó a EFE el diseñador, quien confesó que le hacía "mucha falta", pues, dijo, "como creativo, uno necesita la aprobación y ese cariño del público".

Y la misma emoción sintió al comprobar que la organización de la HVFW ha hecho un gran trabajo, sobre el que -confesó- "tenía cierta reserva" cuando fue invitado a participar para mostrar, una vez más, ese estilo propio que define como "clasicismo contemporáneo".

"Estando aquí presente y ver lo que se hace me impresionó. No me esperaba el nivel de producción, el nivel de calidad de este evento. Menos mal que seguí mi instinto, y dije que sí", manifestó.

CUBEL, EL PRIMER INVITADO INTERNACIONAL

El colombiano Cubel, con una meteórica carrera pese a su corta trayectoria -que arrancó en 2016-, fue el primer diseñador no venezolano en pisar la pasarela de la HVFW, donde convenció desde el primer instante.

Sus diseños urbanos con influencias artesanales y mezclas vanguardistas -que presentó en la penúltima jornada-, están inspirados, según explicó a EFE, en culturas prehispánicas, de donde toma "toda la parte iconográfica" que plasma en las telas.

Blancos, negros y grises lucen sobre los atípicos materiales con los que viste "un hombre que es mucho más lanzado y atrevido" y a mujeres que optan por la comodidad de los holgados en diseños actuales, sin dejar de pensar en la importancia de la moda.

Los diseños de Cubel, pese a su corto recorrido, ya llegaron a la New York Fashion Week y a pasarelas de Tailandia o Centroamérica, además de Colombia, país que lo vio y desde donde pretende saltar a España para llevar su moda a Europa.