Cortos de éxito de la isla hasta pantallas extranjeras

El cine dominicano ha evolucionado a través de los años, brindando gran variedad de producciones, con una calidad que lo ha llevado a diversos escenarios, donde han logrado calar en el gusto de los críticos y del público. Los cortometrajes, en particular, han tenido su auge, alcanzando proyecciones internacionales y logrando ser exitosos, sin importar si es en tierra extranjera o criolla.

No fue sino hasta el 2013 que, por primera vez, la República Dominicana tuvo un stand en el Festival de Cannes y, en el 2014, el cortometraje Techos Rotos de la directora Yanillys Pérez también fue parte del Short Film Corner, marcando un precedente para la industria en el extranjero. En el 2018, con motivo a la séptima edición del Dominican Film Festival in New York City (DFFNYC), Chanel, de Humberto Vallejo, obtuvo el galardón "Mejor Corto Dominicano", elevando el talento de la isla, en tierra extranjera.

En el 2021, La Muchacha de Servicio, un cortometraje de siete minutos, protagonizado por Madeline Abreu y José Cruz, y filmado en el Distrito Nacional durante octubre del 2020, resultó seleccionado en el Lift-Off Global Network, First-Time Filmmakers Sessions y Sessions 2021; el Dominican Film Festival in New York City; el Festival de Cine de Ensenada, México; la Muestra Internacional de Cortometrajes de Jujuy, Argentina; y el Indie

Short Fest, Los Ángeles. También presenciamos cuando los cineastas Danilo Vargas Jr. y Christian Hernández resultaron ganadores en los festivales Indie Short Fest 2021 e IndieX Film Fest 2021, donde fueron galardonados en la categoría de "Mejor Guión Original", un primer y segundo lugar como "Mejor Cortometraje Independiente", y el "Premio a la Excelencia", respectivamente. Estos cineastas, y muchos más, han elevado el trabajo cinematográfico en diversos festivales, demostrando que, sin lugar a dudas, nuestra tierra está llena de talento, creatividad y arduo trabajo, para lograr sus sueños, con lo cual se proyectan, como dominicanos en la industria del arte y el entretenimiento, hacia lo más alto.